¿Quién otorgó más visados de trabajo, Obama, Trump o Biden?

“Debido a las redes y prácticas de reclutamiento establecidas desde hace mucho tiempo, las visas H-2 siguen yendo abrumadoramente a los trabajadores mexicanos, a incluso cuando se concede una proporción cada vez mayor a los centroamericanos”, indican los autores del reporte U.S. Legal Pathways for Mexican and Central American Immigrants, by the Number del MPI.

Sin embargo, la presencia de los mexicanos en otro tipo de visados para trabajadores temporales, como el H1-B, que se da a trabajadores temporales en ocupaciones especializadas, que son muy usadas por la industria tecnológica, aún es escasa.

¿Qué presidente ha entregado más de este tipo de visados?

Durante los dos últimos años del gobierno de Barack Obama, los años fiscales 2015 y 2016, se otorgaron 225,405 visas H2-A y 112,429 visas H2-B a mexicanos.

A pesar de su discurso contra la inmigración proveniente de México, durante los dos últimos años del gobierno de Donald Trump, los años fiscales 2019 y 2020, se otorgaron más visados a trabajadores agrícolas mexicanos que al final del gobierno de Obama. Se otorgaron 386,666 visas H2-A y 118,540 H2-B a ciudadanos mexicanos, de acuerdo con información de departamento de Estado.

Sin embargo, la vida H2-B fue muy afectada durante la pandemia de covid-19, por lo que el número de beneficiados en los años 2020 y 2021 es mucho menor al de otros periodos,