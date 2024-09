Un tribunal en Venezuela ordena el arresto del opositor Edmundo Gonzalez

"Conspiración" y “sabotaje"

El Ministerio Público venezolano divulgó en su cuenta en Instagram una copia de la orden de arresto por delitos que incluyen también "usurpación de funciones" y "sabotaje".

La Fiscalía anunció hace casi dos semanas la primera citación a González, y ante su ausencia emitió una segunda llamada, a la que el exdiplomático tampoco concurrió.

La tercera citación fue para el viernes, cuando el país sufrió un apagón eléctrico nacional. Según las leyes venezolanas, las personas mayores de 70 no van a prisión.

"Este señor se da el tupé de decir que no, no reconoce leyes, no reconoce nada. ¿Qué es eso? Eso es inadmisible. Los ciudadanos están de acuerdo con que las leyes funcionen y hagan su trabajo los poderes públicos", dijo el presidente Nicolás Maduro en la televisión estatal sobre la no comparecencia de González a la fiscalía.

El diplomático argumentó hace días que el Ministerio Público actuaba como un "acusador político" que lo sometería a un proceso "sin garantías de independencia y del debido proceso".

Maduro ha pedido cárcel para González y Machado, también en la clandestinidad. Los responsabiliza de hechos de violencia en las protestas poselectorales, que registraron 27 muertos —dos de ellos militares—, casi 200 heridos y más de 2,400 detenidos.

"Han perdido toda noción de la realidad", escribió Machado en X. "Amenazando al presidente electo sólo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González”.