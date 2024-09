La industria armamentista, la gran beneficiaria de los conflictos geopolíticos

El comercio mundial de armas ha crecido significativamente en los últimos años, impulsado por una serie de conflictos geopolíticos que parecen no tener fin. La invasión rusa a Ucrania ha sido un catalizador para intensificar la carrera armamentista, mientras que la guerra en Gaza refuerza el papel de la violencia en la industria de la defensa.

Jeff Abramson, senior fellow del Center for International Policy, teme que "cuando todos estos países aumenten la producción de armamento, querrán mantener esos altos niveles". No se trata de una respuesta temporal a necesidades defensivas, sino de un fenómeno que podría sostenerse a largo plazo si no se controla.