Esposos de mujeres en posiciones de liderazgo: ¿invisibilidad o apoyo?

Desigualdades en la visibilidad política

Una de las desigualdades más notables en el contexto del liderazgo y las parejas de líderes políticos es la diferencia en la visibilidad pública.

Las primeras damas, por ejemplo, son evaluadas constantemente por su nivel de participación en la vida pública. De acuerdo con el estudio " Women Political Leaders: The Impact of Gender on Democracy " del King College de Londres, la falta de atención hacia los esposos se debe a las expectativas históricas que asocian a las mujeres con roles más visibles y públicos, mientras que los hombres tienen la opción de mantenerse al margen​.

La diferencia en la visibilidad de estos hombres no es simplemente una cuestión de elección personal, sino que refleja una desigualdad estructural en cómo la sociedad percibe el poder y los roles de género, apuntan especialistas. Los esposos tienen el privilegio de elegir si quieren involucrarse o no, mientras que las primeras damas suelen ser juzgadas por cada decisión que tomen en cuanto a su nivel de participación.

Además, Mauro Vargas explica que las mujeres que alcanzan altos cargos de poder tienden a masculinizar su comportamiento para ser aceptadas y respetadas en un ámbito que históricamente ha sido dominado por hombres.

Esto implica que, para ser escuchadas, las mujeres a menudo sienten la necesidad de adoptar comportamientos que se consideran "masculinos", como ser más asertivas o agresivas.