¿La estrategia de Biden funciona? Los cruces migratorios en EU se desploman

Además, de que estos datos no incluyen los encuentros con algunos grupos de solicitantes de asilo, como los provenientes de algunos países africanos, o aquellos que pasan por regímenes distintos. Urbano señala que las detenciones bajo el Título 8 son principalmente de nacionales de México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Por otra parte, estas estadísticas no cuentan el número de migrantes que esperan en ciudad fronterizas de México un buen momento para cruzar la frontera. También señala que hay otro grupo importante de migrantes que esperan la resolución de sus juicios de petición de asilo de este lado de la barrera.

“Los cruces están bajando drásticamente, pero no porque se haya inhibido la migración, sino más bien es gente que está posponiendo su plan de brincar, de ir al desierto”, explica el especialista en temas migratorios. “Hay cuatro o cinco grupos específicos que no están pasando, y esto evidentemente hace que haya una caída en los números, pero no en la intensidad migratoria”.

Para Urbano, muchos de los migrantes que aún no deciden cruzar la frontera están esperando el resultado de las elecciones, pues pueden esperar políticas muy distintas si Trump vuelve a la Casa Blanca. Por ejemplo, el republicano ha prometido revivir medidas migratorias como el título 42, implementado por la emergencia sanitaria de covid-19, o los Protocolos de protección al Migrante o “Remain in Mexico”, un plan que obliga a todos los solicitantes de asilo a esperar en el país vecino la resolución de sus casos.

El académico de la Ibero señala que una victoria de la demócrata Kamala Harris puede impulsar un aumento en los cruces fronterizos, sobre todo durante diciembre de 2025, cuando los controles en la frontera sueles ser más laxos.