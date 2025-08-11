"En la medida en que Rusia no haya aceptado un alto el fuego total e incondicional, no deberíamos ni siquiera discutir ninguna concesión", dijo en un comunicado.
"La secuencia de los pasos es importante. Primero un alto el fuego incondicional con un sólido sistema de supervisión y férreas garantías de seguridad", agregó.
El primer ministro británico, Keir Starmer, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, coincidieron en que la paz en Ucrania debe construirse con Kiev y no imponérsele, informó este lunes un portavoz de Downing Street.
Los dos líderes aplaudieron la continua diplomacia internacional "para lograr la paz" y coincidieron en que ésta debe construirse con Ucrania.
"Ambos líderes subrayaron que el futuro de Ucrania debe ser uno de libertad, soberanía y autodeterminación", dijo el portavoz.
Ucrania ha intentado hacer retroceder a los invasores rusos desde que en febrero de 2022 comenzó la mayor y más mortífera guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Rusia justifica la guerra por lo que denomina amenazas a su seguridad derivadas del giro ucraniano hacia Occidente, pero Kiev y sus aliados occidentales dicen que la invasión es una apropiación de tierras al estilo imperial.
Rusia ocupa actualmente cerca de una quinta parte del territorio ucraniano, mientras que Ucrania apenas tiene suelo ruso.
"Habrá algún intercambio de tierras. Lo sé por Rusia y por conversaciones con todo el mundo, por el bien de Ucrania", comentó Trump. Agregó que Moscú había ocupado algunos "territorios muy importantes", pero "vamos a intentar recuperar parte de ese territorio”.
Con información de AFP y Reuters