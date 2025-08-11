El presidente dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca que las conversaciones del viernes con Putin en Alaska serán una "reunión de tanteo" para determinar si está dispuesto a llegar a un acuerdo.

"Probablemente en los primeros dos minutos" sabré si es posible avanzar. "Voy a hablar con Vladimir Putin y le voy a decir: tienes que poner fin a esta guerra. Tienes que ponerle fin", dijo Trump a periodistas.

"Voy a ir a ver los parámetros ahora. Puede que me vaya y le diga: 'Buena suerte' y ese será el final. Puede que diga: 'Esto, esto no se va a solucionar'", agregó.

"Me pareció muy respetuoso que el presidente de Rusia viniera a nuestro país, en lugar de ir nosotros a su país, o incluso a un tercer país (...) creo que tendremos conversaciones constructivas", declaró.

Molestia con Zelenski

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y dirigentes europeos hablarán el miércoles con Donald Trump para intentar influir con Putin.

El presidente estadounidense dijo que prevé informar de la cumbre inmediatamente a los dirigentes europeos y a Zelenski. Trump dijo que una futura reunión podría incluir al líder ucraniano y que el objetivo de Estados Unidos es un rápido alto el fuego en el sangriento conflicto de tres años y medio.

"Me llevo bien con Zelenski, pero discrepo profundamente con lo que ha hecho. Esta es una guerra que nunca debería haber ocurrido", afirmó sobre la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.