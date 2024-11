China y Estados Unidos: Xi se prepara para más tensión en un gobierno de Trump

El republicano tendrá la capacidad para cumplir esta promesa. Las leyes estadounidenses permiten al presidente establecer aranceles por decreto. Además, gracias a la victoria de su partido en ambas cámaras del congreso, también podrá realizar cambios más profundos en la relación comercial con China.

Pero esto no pasará sin consecuencias para Estados Unidos.

"Si se aplican aranceles aduaneros de forma indiscriminada, hacia aliados y competidores, puede ser un problema", considera Jeffrey Schott, del centro de estudios Peterson Institute for International Economics.

Esa decisión iría "contra obligaciones en la OMC (Organización Mundial del Comercio) o contra acuerdos de libre comercio, y provocaría, como en el pasado, represalias" de parte de los afectados, explicó a la AFP.

De hecho, China advirtió dos días después de la eleccion que "no habría ganadores en una guerra comercial”. "Por principio, me gustaría reiterar que no habría ganadores en una guerra comercial, que además no favorecería al mundo", declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning.

Este asunto puede llegar a instancias internacional. En principio, la OMC debe asegurarse de que las condiciones de acceso a los mercados sean equivalentes para los Estados parte, y reducir progresivamente los obstáculos al libre comercio. Los derechos aduaneros siempre fueron considerados como un obstáculo mayor.