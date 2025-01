Trump considera la acción militar para controlar Groenlandia y canal de Panamá

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó el martes el uso de la coerción militar o económica para conseguir su deseo declarado de que Estados Unidos recupere el control del Canal de Panamá y adquiera Groenlandia, parte de Dinamarca.

En una rueda de prensa, en la que se le preguntó si podía asegurar al mundo que no recurriría a la coerción militar o económica para tratar de hacerse con el control de esas zonas, Trump respondió: "No, no puedo asegurártelo en ninguno de esos dos, pero puedo decir esto, los necesitamos para seguridad económica", señaló.