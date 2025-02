Elon Musk toma cada vez más poder en el Washington de Donald Trump

"Elon no puede hacer y no hará nada sin nuestra aprobación, y le daremos la aprobación, cuando sea apropiado; cuando no sea apropiado, no lo haremos. Pero él informa", destacó.

A la pregunta de quién les preocupa más ante la perspectiva de ser despedidos, un empleado de la Administración de Servicios Generales que gestiona propiedades y servicios federales dijo: "Musk. Nadie habla realmente de Trump”.

El presidente dijo este domingo en una entrevista con Fox News que los recortes hechos por Musk van a mucho más.

Trump afirmó que el pueblo estadounidense "quiere que encuentre" despilfarros y que Musk, el hombre más rico del mundo, ha sido "una gran ayuda" para erradicar gastos innecesarios.

"Vamos a encontrar miles de millones, cientos de miles de millones de dólares de fraude y abusos. Saben que la gente me eligió para eso", señaló en un extracto de la entrevista.

Trump aseguró en su entrevista que en un día o dos ordenará a Musk que apunte su bisturí gubernamental hacia el Departamento de Educación.

"Luego iré hacia las Fuerzas Armadas", dijo Trump, reiterando su llamado a una revisión del gasto en el Pentágono, cuyo presupuesto para 2025 asciende a unos 850,000 millones de dólares.

El DOGE: el centro del poder de Musk

Trump ha puesto a Musk al frente de lo que ambos llaman el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su sigla en inglés). A pesar de su nombre, no es un departamento, Musk no cobra un sueldo del Gobierno, y su creación suscitó inmediatamente demandas de sindicatos gubernamentales, organismos de control y grupos de interés público.