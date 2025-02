De acuerdo con ella, la economía del país afrontó el año pasado "presiones cíclicas y estructurales”.

Entre ellas citó una "mayor competencia a la industria exportadora alemana en mercados clave, unos costes elevados de la energía, unas tasas de interés que siguen siendo altas, y una perspectiva económica incierta”.

Este sector de la economía es el que más podría verse afectado por los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido imponer a todas las importaciones provenientes de la Unión Europea, un bloque económico al que acusa de aprovecharse de su país.

De acuerdo con Destatis, la mayoría de las exportaciones alemanas en diciembre de 2024 fueron a los Estados Unidos. Después del ajuste estacional y de calendario, las exportaciones de bienes a los Estados Unidos bajaron un 3.5% en comparación con noviembre de 2024, cayendo a 13,500 millones de euros.

Un modelo que quedó obsoleto

La economía alemana vivió su mejor momento a principios de la década de los 2010. El gas ruso abastecía de combustible barato a sus industrias y China era un gran socio comercial. Los carros, la empresas químicas y de ingeniería vivieron entonces momentos dulces.

Sin embargo, ese mundo ya no existe. Rusia se ha convertido en un enemigo y su combustible barato ya no está a disposición de Alemania, que no supo hacer su transición energética a tiempo.