La Unión Europea debe reinventarse ante el giro de EU hacia Ucrania

Wojna subraya que “no se ha hablado mucho sobre el futuro de los territorios ocupados, más allá de que Trump y sus colaboradores han dejado claro que no podría haber regreso de Ucrania a las fronteras de 2014”. Esta falta de claridad sobre el estatus futuro de los territorios en disputa agrega incertidumbre a la ya compleja situación.

El desgaste interno en Ucrania, reflejado en la pérdida de apoyo popular y la creciente crisis humanitaria, ha aumentado la urgencia de una solución negociada. En este contexto, la solicitud de adhesión a la Unión Europea se presenta no solo como una aspiración política y económica, sino como una necesidad existencial para Ucrania.

En el libro Ukraine’s Thorny Path to the European Union, los autores hablan sobre que “el camino hacia la adhesión está plagado de desafíos estructurales y de incertidumbres, pues la transformación interna requiere no solo voluntad política, sino también una capacidad de ejecución que se ve obstaculizada por los estragos de la guerra”.

Esta presión se ve amplificada por factores económicos y estratégicos. Daniela González, profesora de Relaciones Internacionales del Teconológico de Monterrey señala que la presión hacia Ucrania vendría de distintos factores.

"Trump ha insistido mucho en el tema de los elementos como el litio y otros minerales de tierras raras, lo que sitúa a Ucrania como una fuente clave en este mercado”. Esta dimensión económica agrega una capa adicional de complejidad a las decisiones diplomáticas de Kiev, ya que aceptar presiones externas podría implicar beneficios a largo plazo, pero a costa de comprometer la seguridad y la integridad territorial del país.

La falta de un papel claro de la Unión Europea en las negociaciones de paz también ha generado preocupación en los países más cercanos a Rusia, como los bálticos y Polonia. Wojna alerta que “probablemente sí veamos unos tropiezos iniciales, principalmente porque habrá mayor presión sobre todo de los países limítrofes con Rusia”.