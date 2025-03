Hallan bomba de la II Guerra Mundial y paralizan estación de tren en París

“Ningún temor” ante el riesgo inmediato

El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, aseguró que, a pesar de la magnitud del hallazgo, "no hay ningún temor" en términos de seguridad. El riesgo de una detonación inminente no se consideraba alto, pero el protocolo de seguridad debía cumplirse a cabalidad durante las operaciones de desminado. "Estamos obligados a cumplir el procedimiento", agregó el ministro, destacando la importancia de la seguridad en la gestión de este tipo de amenazas.

No obstante, las autoridades insistieron en que los viajeros retrasaran sus trayectos mientras se resolvía la situación. A pesar de la gravedad del hallazgo, la evacuación de áreas cercanas no fue necesaria, dado que el artefacto estaba lo suficientemente alejado de zonas residenciales. El Ayuntamiento de Saint-Denis confirmó que la bomba se encontraba "bastante lejos" de las zonas habitadas, lo que evitó la necesidad de desalojos inmediatos.

El impacto en la rutina diaria

Pasajeros de pie bajo una pantalla informativa que muestra que el tráfico ha sido interrumpido en la estación Gare du Nord de París el 7 de marzo de 2025, tras el descubrimiento de una bomba de la Segunda Guerra Mundial. (GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP)

Los pasajeros en la estación del Norte, particularmente en el sector de los trenes suburbanos RER, mostraron signos de frustración ante la interrupción inesperada. Corinne Schiavenato, una administrativa de 55 años, compartió su molestia con un periodista de AFP: "Llevo esperando desde las 6:00 am (hora local) un tren para Goussainville. He intentado tomar un autobús de reemplazo, pero es imposible, demasiada gente, están abarrotados. Trabajo por cuenta ajena, tengo un cliente que me espera desde las 7:00 y no voy a poder facturar".

La interrupción del tráfico, además de causar estrés y desorganización, tiene un impacto directo sobre la economía local y los compromisos profesionales de las personas afectadas.