Europa intenta "olvidar" a Washington y apuesta por la autonomía militar

Este miércoles, la Comisión Europea presentará una nueva estrategia para consolidar esta transformación: más inversión en armamento, mayor cooperación entre países y un impulso decidido a su industria militar.

La amenaza de un Estados Unidos impredecible

El presidente estadounidense Donald Trump,dejó claro desde su campaña que su administración no seguirá protegiendo a países que, según él, no pagan lo suficiente por su propia seguridad.

Las señales de distanciamiento de Washington no tardaron. En sus primeras semanas de gobierno, Trump condicionó la asistencia militar a sus aliados europeos a un aumento inmediato en su gasto en defensa. Incluso, el republicano sugiere que si los países de la OTAN no cumplen con el umbral del 2% de su PIB en gasto militar, estarán fuera de la protección estadounidense.

La reelección de Trump confirma que su primer mandato no fue un accidente, sino un cambio estructural en la política exterior de Estados Unidos. De acuerdo con Sophia Besch, del Carnegie Endowment for International Peace , la presidencia de Trump podría dañar irreversiblemente la credibilidad de la OTAN y generar un vacío de seguridad que Rusia no tardará en aprovechar. Sin el respaldo de Washington, Europa enfrenta la posibilidad de quedar sola ante un Putin fortalecido y cada vez más agresivo en sus tácticas de presión política y militar.

Además, su cercanía ambigua con Rusia crea un escenario todavía más incierto. La retórica errática, con declaraciones que minimizan la amenaza rusa y el recorte de ayuda a Ucrania, encienden las alarmas en Berlín y París, que ahora encabezan el impulso por reforzar las capacidades militares de Europa.