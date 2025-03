Estados Unidos niega por primera vez agua del río Colorado para Tijuana

La solicitud mexicana no estaba incluida dentro de las disposiciones del tratado de 1944, que regula el uso compartido del agua entre ambos países. Este tratado establece que México debe entregar agua a su vecinos del norte desde dos presas ubicadas en la frontera con Texas, y que la entrega debe cumplirse en ciclos de cinco años.

El Departamento de Estado señaló que los incumplimientos reiterados en estas entregas afectan directamente al sector agrícola estadounidense. “Los incumplimientos continuos de México en sus entregas de agua, conforme al tratado de 1944, están diezmando la agricultura estadounidense, particularmente a los agricultores del valle del Río Grande”, publicó la dependencia en su cuenta oficial de 𝕏.

Mexico's continued shortfalls in its water deliveries under the 1944 water-sharing treaty are decimating American agriculture--particularly farmers in the Rio Grande valley. As a result, today for the first time, the U.S. will deny Mexico's non-treaty request for a special…

— Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) March 20, 2025