The Atlantic publica el plan militar de EU contra Yemen filtrado por error

Donald Trump restó importancia el martes a esta espectacular filtración, que calificó de simple "fallo" de un periodista "depravado".

"No se compartió información clasificada" en este grupo de discusión, sostuvo el martes la directora de inteligencia estadounidense, Tulsi Gabbard.

Despegue de F-18

En su nuevo artículo, la revista informa haberse puesto en contacto con funcionarios del gobierno después de que se hicieran estas declaraciones para preguntarles si estaban de acuerdo con la publicación de mensajes más específicos que los mencionados en el primer artículo.

La Casa Blanca dijo que no, según The Atlantic, que no obstante publicó el grueso de los intercambios, enmascarando únicamente el nombre de un agente de la CIA.

De acuerdo con los mensajes publicados este miércoles, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, envió un mensaje de texto con la hora del asesinato planeado de un militante hutí en Yemen el 15 de marzo, así como otros detalles de inminentes oleadas de ataques.

"1215: despegan los F-18 (primer grupo de ataque)", escribe Pete Hegseth en este grupo de chat.

"El objetivo terrorista está en su zona conocida", escribía el 15 de marzo, en estilo telegráfico, el secretario de Defensa.

"1410: Se LANZAN más F-18 (2º paquete de ataque)", escribe el jefe del Pentágono en un momento dado. "1415: Drones de ataque en el objetivo (AQUÍ ES CUANDO CAERÁN DEFINITIVAMENTE LAS PRIMERAS BOMBAS)".

Poco después Mike Waltz envió información en tiempo real sobre las consecuencias de un ataque: "Edificio colapsado. Tuve múltiples identificaciones positivas" y "trabajo increíble".

Los hutíes afirman que estos ataques estadounidenses han matado a unas cincuenta personas y herido a un centenar.