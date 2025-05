Netanyahu promete victoria total en Gaza pese a crisis humanitaria

La Nakba como telón de fondo

El pasado 15 de mayo, al cumplirse 77 años de la Nakba —la expulsión de más de 750,000 palestinos durante la creación del Estado de Israel en 1948—, el presidente palestino Mahmud Abás calificó la actual ofensiva israelí como una prolongación de esa “catástrofe”.

“El desastre no cesa desde 1948”, expresó en un discurso leído por el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour. Y agregó que “estamos ante ustedes no sólo para conmemorar este triste aniversario, sino para reiterar nuestro compromiso de que la Nakba no será el destino permanente e inevitable de nuestro pueblo”.

Según el Instituto para el Entendimiento de Oriente Medio (IMEU, por sus siglas en inglés), el proceso de la Nakba incluyó al menos 223 actos de violencia, como masacres, saqueos y la destrucción de aldeas enteras.

A pesar de los llamados internacionales a detener la guerra, no se registran avances en las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás que se desarrollan en Doha, Qatar. Netanyahu confirmó que se discutió una posible tregua, así como una propuesta para poner fin al conflicto a cambio del exilio de los milicianos de Hamás y la desmilitarización de Gaza.

Hamás rechaza públicamente estos términos. Sami Abu Zuhri, alto funcionario del grupo, responsabilizó a Israel del estancamiento y aseguró que una intensificación de los ataques supondría “una sentencia de muerte” para los rehenes.

La guerra entre Israel y Hamás comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando combatientes palestinos atacaron comunidades israelíes cercanas a Gaza, matando a unas 1,200 personas y secuestrando a 251 más, según cifras oficiales israelíes. Desde entonces, los ataques israelíes han matado a más de 53,000 personas en Gaza, en su mayoría civiles, de acuerdo con las autoridades sanitarias del enclave.

