El gobierno de Trump multa a migrantes indocumentados hasta con 1.8 mdd

La administración Trump retiró multas de cientos de miles de dólares contra nueve migrantes que buscaron santuario en iglesias en su primer mandato tras un desafío legal, pero procedió con sanciones menores. La administración de Joe Biden retiró las multas en 2021.

Robert Scott, un abogado de inmigración con sede en Nueva York, dijo que estaba desconcertado cuando uno de sus clientes —una mujer mexicana de bajos ingresos que ha vivido en Estados Unidos durante 25 años— también recibió una multa de 1.8 millones de dólares.

"Al principio ves algo así y piensas que es falso", dijo. "Nunca he visto a un cliente recibir algo así".

Scott dijo que la mujer recibió una orden final de deportación en 2013, pero no estaba al tanto de ello en ese momento. La mujer presentó una moción el año pasado para reabrir la orden de expulsión, que aún está pendiente, dijo Scott.

"Ella no se ha estado escondiendo", dijo. "Me parece curioso que se metan con alguien así. No sé si es al azar, no sé si ella es un blanco fácil. No lo sé".

En busca de alivio, luego en el punto de mira

Después de cruzar la frontera en 2015, Ortiz fue liberada para buscar su solicitud de asilo cuando un oficial encontró que tenía un temor creíble de persecución, muestran los documentos. Pero ella dijo que nunca recibió un aviso de audiencia de la corte de inmigración y se ordenó su deportación después de no presentarse a la corte en 2018.