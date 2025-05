La Media Luna Roja advierte que podría dejar Gaza sin asistencia médica

Israel, en guerra con el grupo Hamás desde octubre de 2023, defiende que sus controles sobre la entrada de ayuda humanitaria al enclave, pues asegura que existe suficiente comida disponible y niega cualquier intención de provocar una crisis alimentaria.

Rechazo a intervención de organización respaldada por EU

El jefe de la Media Luna Roja Palestina también criticó a la Fundación Humanitaria Gaza, una organización respaldada por Estados Unidos que planea comenzar operaciones a finales de mayo. El modelo que propone incluye el uso de empresas privadas estadounidenses de seguridad y logística para distribuir ayuda desde centros ubicados en el sur de Gaza, con un alcance proyectado de 300 mil personas.

Al-Khatib rechazó tajantemente esta intervención: “No está en discusión. No, no, no”, expresó. Y agregó: “El mundo no debe renunciar al sistema tal y como lo conocemos”, en referencia al modelo actual de distribución de ayuda humanitaria, basado en el trabajo de agencias especializadas y organizaciones internacionales con presencia sobre el terreno.

La postura del presidente de la MLRP resalta el descontento de actores humanitarios frente a propuestas que, según sostienen, podrían alterar los principios de neutralidad y equidad en la distribución de ayuda, en un contexto extremadamente frágil como el de Gaza.

Con información de Reuters