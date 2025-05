El gobierno de Trump impone nuevas restricciones a la prensa del Pentágono

También ha exigido a las organizaciones de medios de comunicación, incluidos el New York Times, el Washington Post, CNN y NBC News, que desalojen sus espacios de oficinas del Pentágono en un nuevo sistema de rotación que trajo a otros, incluidos medios generalmente amigables con el Gobierno de Trump, como el New York Post, Breitbart, el Daily Caller y One America News Network. La administración Trump dice que la medida pretende dar a otros medios la oportunidad de informar como miembros residentes del cuerpo de prensa.

En términos más generales, la administración Trump ha desplegado pruebas con detectores de mentiras para investigar filtraciones no clasificadas, y a algunos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional se les ha dicho que podrían ser despedidos por negarse a someterse al polígrafo, informó Reuters el viernes. La Casa Blanca dice que Trump no tolerará filtraciones a los medios y que los empleados federales que lo hagan deben rendir cuentas.

La orden de Hegseth del viernes también requiere que los miembros del cuerpo de prensa del Pentágono reconozcan la responsabilidad de proteger la inteligencia nacional y la información sensible, y dice que se les expedirán nuevas credenciales que los identifiquen de manera más prominente como miembros de la prensa.

"También anticipamos un próximo anuncio de medidas de seguridad adicionales y un mayor escrutinio en la expedición (de credenciales)", decía la nota.