La generación que sigue en el nido; más jóvenes aún viven con sus padres

Varios países de Europa Central y Oriental, incluidos Hungría, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Polonia, registran una tasa muy alta de propiedad de viviendas, con más del 70% de los hogares que poseen su vivienda por derecho propio, como resultado de las ventas históricas de viviendas estatales en la década de 1990.

En todos estos países más de la mitad de los jóvenes entre 20 y 29 años viven en casa de sus padres.

Solo Suiza y Alemania son el hogar de la mayoría de los inquilinos (62% y 55%, respectivamente), mientras que Dinamarca, Austria y los Países Bajos registran cada uno más del 40% de los hogares que alquilan. En estos países, la mayoría de los jóvenes viven fuera del hogar materno.

“Tú vas a Berlín, el 85, 86% de los habitantes rentan. No tienen el deseo de tener una vivienda propia, no está en su estructura de vida. Para los millennials aún era importante tener una propiedad, para los centennial quizá un poco menos. Están justo están en ese proceso de arraigo, pero no tanto, y eso va a implicar algo importante para la modificación de las políticas públicas”, señala la académica mexicana.