La historia detrás del cerebro tecnológico de AstraZeneca en México

Aunque han contratado personal de otras regiones, el objetivo es dar opciones a jóvenes locales. Al estilo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero con resultados tangibles. En 2023 egresó la primera generación de 22 alumnos; 19 fueron contratados. En 2024, se repitió la cifra y todos se quedaron a trabajar en AstraZeneca.

“La idea era apoyar a jóvenes que no estudian una carrera, no porque no quieran, sino porque no tienen acceso. Si no entran a la universidad pública, se acaba la oportunidad. Aquí les damos una nueva vía”.

Una carrera marcada por la programación

Treviño sabe de lo que habla. Empezó a trabajar a los 15 años como desarrollador en Monterrey, luego de que su padre, un ex ejecutivo de IBM, le enseñara a programar en Mexicali, usando tarjetas perforadas. Más adelante, aunque soñaba con Filosofía y Letras, estudió Informática en la Universidad Regiomontana. “Decidí hacerle caso a mi papá. No me arrepiento. Esta carrera me ha dado muchas satisfacciones”.

En algún momento pensó dejar el mundo corporativo y fundar una empresa para enseñar programación a niños. Pero llegó la oferta de AstraZeneca y la asumió con visión: “Sabía que este centro iba a ser un referente. Y quería ser parte de ese cambio”.

Hoy, a pesar del ritmo de trabajo, conserva sus pasatiempos. Algunas noches se dedica a programar réplicas de videojuegos —su favorito es Pac-Man— y durante la pandemia abrió un curso en línea para enseñar a niños a programar sus propios juegos.

“La idea es que se den cuenta de que programar es muy fácil. Si aprendes a hacer un videojuego, puedes hacer una app de negocios. Solo cambia el objetivo. Así puedo acercar a más niños al mundo de la tecnología y ayudarles a construir una carrera en una industria que, además, es de las mejores pagadas del país y del mundo”.

Lejos de alejarlo de la filosofía, el avance tecnológico lo invita a reflexionar. Con la inteligencia artificial ganando terreno, Treviño apuesta por una tecnología con propósito: aquella que ayude a crear medicamentos más rápido, mejorar la salud y salvar vidas.