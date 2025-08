El enviado de Trump supervisará la entrada de ayuda a Gaza ante críticas

La ONU dice que no ha visto pruebas de que Hamás haya desviado mucha ayuda. Los militares israelíes tampoco han podido comprobar que el grupo militante, con el control de la Franja de Gaza desde 2005, robe de manera cotidiana la ayuda dirigida a la población civil, de acuerdo con una nota de The New York Times, que cita a fuentes al interior del ejército.

El ministro francés de Relaciones Exteriores afirmó el jueves que el sistema de distribución de ayuda en Gaza respaldado por Estados Unidos e Israel provocó un "baño de sangre" y debe cesar su actividad.

"Quiero pedir el cese de las actividades de la Fundación Humanitaria de Gaza, la distribución militarizada de ayuda humanitaria que ha generado un baño de sangre en las líneas de distribución en Gaza, lo que es un escándalo, es vergonzoso y tiene que parar", dijo a la prensa el ministro de Relaciones Exteriores y Europeas, Jean-Noel Barrot, tras reunirse con su homólogo chipriota en Nicosia.

Barrot dijo que Francia realizará cuatro vuelos humanitarios con 10 toneladas de ayuda cada uno desde el viernes a Gaza en cooperación con Jordania.

Un observatorio mundial del hambre afirmó el martes que en la Franja de Gaza se produce una situación de hambruna, con un aumento de la desnutrición, la muerte de niños menores de cinco años por causas relacionadas con el hambre y un acceso humanitario gravemente restringido.