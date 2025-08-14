Trump también apreció que Putin aceptara ir a territorio estadounidense.

"Me pareció muy respetuoso que el presidente de Rusia viniera a nuestro país, en lugar de ir nosotros a su país, o incluso a un tercer país (...) creo que tendremos conversaciones constructivas", declaró.

Alaska estuvo bajo control ruso antes de ser vendida a Estados Unidos en el siglo XIX, por lo que la elección de este sitio no parece inocente o, al menos, resulta extraña para algunos observadores.

“El simbolismo de celebrar la cumbre Trump y Putin es horrendo, como si estuviera diseñado para demostrar que las fronteras pueden cambiar, la tierra puede comprarse y venderse”, escribió en X Sam Greene, académico del King’s College de Londres.

The symbolism of holding the Trump-Putin summit in Alaska is horrendous — as though designed to demonstrate that borders can change, land can be bought and sold. Never mind that mainstream Russian discourse maintains a claim that Alaska should be returned to Russia. — Sam Greene (@samagreene) August 9, 2025

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien no fue invitado a la cita, ha sido muy claro en que su país no cederá parte de su territorio a Rusia y criticó que Trump reciba a Putin en territorio estadounidense.

Zelenski considera que ser recibido en Alaska es una victoria personal para Trump. (FOTO: Omer Messinger/Getty Images)

"Primero, se reunirá en territorio estadounidense, lo cual considero su victoria personal", dijo a los medios, entre ellos la AFP, añadiendo que con este encuentro Putin saldrá de su "aislamiento" y que retrasará cualquier posible nueva sanción estadounidense.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró en una radio estadounidense, que, para Trump este encuentro con Putin "no es una concesión".

¿Dónde se celebrará la cumbre?

La cumbre se celebrará en una gran base militar cerca de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, confirmó este miércoles un funcionario de la Casa Blanca.

La base aérea Elmendorf-Richardson, una vasta instalación del ejército de tierra y de la fuerza aérea al norte de la ciudad, albergará la reunión sobre la guerra en Ucrania.

El presidente estadounidense y sus ministros suelen usar su larga pista de aterrizaje como parada de reabastecimiento de combustible durante sus viajes oficiales a Asia.