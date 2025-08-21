Las crisis de Venezuela empeoran con más represión y una mala relación con EU

“Entre julio de 2024 y julio de 2025 se consolidó un patrón de represión estatal dirigido a inhibir la participación política y fortalecer el control autoritario del poder”, indica un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Algunas de las acciones represivas del régimen chavista incluyen detenciones arbitrarias; incluso de familiares de dirigentes opositores, allanamientos ilegales, desapariciones forzadas y hostigamiento judicial, además de muertes bajo custodia de presos políticos.

La represión aumenta tras las elecciones

Nicolás Maduro y su gobierno implementaron una política de represión contra los miembros de la oposición, encabezada por María Corina Machado, pero también contra ciudadanos de a pie que manifestaran algún tipo de inconformidad con la administración o bien, con los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado.

Después de que Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara el triunfo de Maduro, a pesar de que las actas recolectadas por la oposición mostraban un resultado diferente, las protestas estallaron en varias ciudades de Venezuela.

La organización de derechos humanos Provea, citada por WOLA, indica que entre el 29 y el 30 de julio, se registraron 915 protestas en 20 estados; 138 de ellas fueron reprimidas y hubo presencia de colectivos armados en 119.