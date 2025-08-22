Resurgen ataques de las FARC en Colombia y dejan 18 fallecidos

En la tarde, un camión cargado con explosivos estalló frente a una base aérea militar en Cali, la tercera ciudad más poblada del país. Mató a seis civiles e hirió a más de 60, según el más reciente balance de la Defensoría del Pueblo.

Las autoridades atribuyen los ataques a dos disidencias de las FARC, enfrentadas entre sí, que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de esa guerrilla.

El presidente izquierdista Gustavo Petro dijo a medios, tras una reunión con sus ministros y la cúpula militar en Cali, que el ataque en esa ciudad fue "una reacción" de los rebeldes ante operativos en una zona cercana de cultivo de hoja de coca, conocida como el Cañón del Micay.

"Estamos enfrentando a una mafia internacional, con bandas armadas aquí", dijo Petro cerca de la medianoche del jueves. "El golpe a la población de Cali indudablemente es profundo, es brutal, es de terror", agregó.

Iniciadas las tareas de erradicación forzosa en el norte de Antioquia, responde la banda allí, wl frente 36, matando 13 miembros de la policía, incluido el capitán Merchán. Mi sentido pésame a sus familias, estos hombres murieron por debilitar el narcotráfico que hace rutas por… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 22, 2025

Militarización y operaciones aéreas

El ataque registrado en el poblado de Amalfi (Antioquia), a unos 150 kilómetros de Medellín, fue atribuido a las disidencias bajo el mando de alias Calarcá. El escuadrón de policía que fue atacado trabajaba en una misión de erradicación de narcocultivos.

En ese departamento, "el ejército nacional desplegó a todas sus tropas" y reforzó las actividades policiales en la zona con artillería y operaciones aéreas, informó la noche del jueves el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ordenó la "militarización" de la tercera ciudad del país y un aumento de la vigilancia en sus principales accesos terrestres.

Por la explosión en esa ciudad, fueron responsabilizados guerrilleros al mando de alias Iván Mordisco.

"Aeronaves de la Fuerza Aeroespacial colombiana (...) realizan reconocimiento y monitoreo del área" cercana a la base militar objeto del ataque, agregó el general López.

Agentes de policía cargan el cuerpo de una víctima de la explosión de una bomba en Cali, Colombia.

El norte de Cali era un caos la tarde del jueves

José Burbano, vecino de la zona, caminaba cerca del sitio cuando "de un momento a otro, estalló algo súper fuerte y todos hacia el piso", dijo a la AFP.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron vehículos en llamas, viviendas destruidas, personas heridas en el piso y gente que huye a resguardarse en medio del ruido de alarmas y gritos.

"Vinimos como a escudarnos un momento por acá en la esquina y volvimos a asomarnos a ver si podíamos ayudar (...), pero lastimosamente muchos afectados, muchos muertos, muchos heridos", lamentó Burbano.

La fiscalía anunció la captura de dos hombres "que habrían participado en la activación de los artefactos explosivos" en ese sitio.