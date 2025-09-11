Del atentado contra Trump al asesinato de Kirk: la violencia política toma EU

El asesinato, del que aún no hay detenidos, generó una inmediata condena tanto de políticos republicanos, como de demócratas, con lo que frecuentemente estaba en desacuerdo.

Donald Trump afirmó que Kirk fue un 'mártir de la verdad' y atribuyó su asesinato a la retórica de la 'izquierda radical', aunque aún se desconocen las motivaciones del tirador.

El expresidente Joe Biden condenó el tiroteo y pidió un alto a la violencia.

"No hay lugar en nuestro país para este tipo de violencia. Debe parar ahora. Jill (Biden) y yo estamos orando por la familia y los seres queridos de Charlie Kirk", dijo el demócrata en redes sociales.

Por su parte, Barack Obama, presidente entre 2009 y 2017, dijo que este tipo de ataques no pueden tener espacio en la democracia de Estados Unidos.

Todavía no sabemos qué motivó a la persona que disparó y mató a Charlie Kirk, pero este tipo de violencia despreciable no tiene cabida en nuestra democracia. Michelle y yo rezaremos por la familia de Charlie esta noche, especialmente por su esposa Erika y sus dos hijos pequeños.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que el ataque contra Kirk es un "asesinato político”.

"Este es un día oscuro para nuestro estado. Es un día trágico para nuestra nación. Quiero ser claro en que esto es un asesinato político", dijo Cox a periodistas.