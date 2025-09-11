Publicidad

Internacional

Del atentado contra Trump al asesinato de Kirk: la violencia política toma EU

En el último año, figuras políticas, tanto republicanas como demócratas, han sido víctimas de ataques por motivos ideológicos.
jue 11 septiembre 2025 05:55 AM
El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, en el AmericaFest de Turning Point USA en Phoenix, Arizona, EE. UU., el 22 de diciembre de 2024.
Donald Trump dijo que Charlie Kirk fue un “mártir de la verdad”.

La violencia política golpeó nuevamente a Estados Unidos este miércoles. Charlie Kirk, un activista conservador y aliado cercano del presidente Donald Trump, murió este miércoles tras recibir un disparo durante una conferencia en una universidad en Utah.

El ataque contra Kirk ocurre en un contexto de repunte de la violencia relacionada con la política en Estados Unidos.

El asesinato, del que aún no hay detenidos, generó una inmediata condena tanto de políticos republicanos, como de demócratas, con lo que frecuentemente estaba en desacuerdo.

Donald Trump afirmó que Kirk fue un 'mártir de la verdad' y atribuyó su asesinato a la retórica de la 'izquierda radical', aunque aún se desconocen las motivaciones del tirador.

El expresidente Joe Biden condenó el tiroteo y pidió un alto a la violencia.

"No hay lugar en nuestro país para este tipo de violencia. Debe parar ahora. Jill (Biden) y yo estamos orando por la familia y los seres queridos de Charlie Kirk", dijo el demócrata en redes sociales.

Por su parte, Barack Obama, presidente entre 2009 y 2017, dijo que este tipo de ataques no pueden tener espacio en la democracia de Estados Unidos.

Todavía no sabemos qué motivó a la persona que disparó y mató a Charlie Kirk, pero este tipo de violencia despreciable no tiene cabida en nuestra democracia. Michelle y yo rezaremos por la familia de Charlie esta noche, especialmente por su esposa Erika y sus dos hijos pequeños.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que el ataque contra Kirk es un "asesinato político”.

"Este es un día oscuro para nuestro estado. Es un día trágico para nuestra nación. Quiero ser claro en que esto es un asesinato político", dijo Cox a periodistas.

El atentado contra el activista de derecha solo es el más reciente en una lista de ataques contra políticos en Estados Unidos en los últimos meses. Estos son algunos de los más importantes.

Estados Unidos está muy polarizado políticamente, sobre todo desde que el republicano Donald Trump volvió al poder en enero con una política de mano dura contra la migración irregular e insultos frecuentes a sus oponentes políticos.

13 de julio de 2024: atentado contra Donald Trump

Donald Trump, entonces candidato republicano a la presidencia, resultó herido en la oreja derecha por un disparo efectuado por un francotirador durante un mitin de campaña el 13 de julio de 2024 en el estado de Pensilvania. Un espectador murió y dos más resultaron heridos.

El atacante, Thomas Crooks, de 20 años, murió por el disparo de un agente de seguridad. Aún se desconocen las motivaciones del joven para disparar contra el expresidente.

El atentado marcó un punto de inflexión para su regreso al poder en noviembre de 2024.

Un comité del Senado estadounidense, de mayoría republicana, denunció un año después "una cascada de fallos evitables que casi le cuestan la vida al presidente Trump”.

"El Servicio Secreto de Estados Unidos no actuó sobre la base de información de inteligencia creíble, no se coordinó con las fuerzas del orden locales", explicó el presidente del comité, el republicano Rand Paul.

El Servicio Secreto, encargado de la seguridad de los candidatos presidenciales, informó que sancionó a seis de sus miembros con suspensión de entre 10 y 42 días sin goce de sueldo, además de cambiarlos a puestos no operativos.

Durante la jornada, Trump dijo a periodistas que no le gusta pensar "demasiado" en el intento de asesinato. "Dios estaba protegiéndome", afirmó.

"Es una profesión un poco peligrosa ser presidente, pero realmente no me gusta pensar demasiado en ello", agregó.

Dos meses después, Trump sufrió otro intento de asesinato en un campo de golf en West Palm Beach. El sospechoso, Ryan Wesley Routh, de 58 años, fue detenido y acusado de dos delitos con armas de fuego.

El sospechoso fue detenido por la policía. Se trata de Ryan Wesley Routh, de 58 años, un hombre con antecedentes penales.

Routh está acusado de dos delitos con armas de fuego: posesión de un arma de fuego siendo un delincuente condenado y posesión de un arma de fuego con el número de serie obstruido.

El juicio por este caso inició esta semana. En una situación inusual, Routh se está representando a sí mismo en el juicio en Fort Pierce, Florida, que se prevé dure entre dos y cuatro semanas.

13 de abril de 2025: incendian la casa del gobernador Josh Shapiro

Un hombre provocó un incendio en la residencia del gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, el 13 de abril de 2025.

El sospechoso, Cody Balmer, de 38 años, se entregó un día después. Fue acusado de tentativa de homicidio criminal, terrorismo contra el gobierno y merodeo nocturno, entre otros cargos.

Balmer declaró a la policía que sentía "odio hacia Shapiro" y si lo hubiera encontrado en la residencia, "le habría golpeado con su martillo".

Shapiro, de confesión judía y considerado como posible aspirante a la presidencia en 2028, estaba en la residencia con su familia cuando un incendio comenzó en otro sector de la mansión de estilo georgiano en Harrisburg, Pensilvania, en la madrugada del domingo.

Según la policía, el incendio causó "una cantidad de daños" en el edificio, pero no se reportaron víctimas.

"Gracias a Dios, nadie resultó herido y el incendio fue extinguido", dijo Shapiro tras explicar que un policía que llamó a la puerta de la residencia alertó a la familia, que dormía.

Shapiro hizo un enérgico llamado al fin de la violencia política. "Este tipo de violencia se está volviendo demasiado común en nuestra sociedad, y me importa un bledo si proviene de un bando o del otro... no está bien y tiene que parar", declaró.

Según el documento judicial, Balmer fue captado por cámaras de vigilancia cuando trepaba una valla perimetral. Luego rompió una ventana y lanzó una botella de cerveza llena de gasolina, antes de romper otra ventana, entrar en la residencia, prender fuego a otra botella y finalmente huir del lugar.

Una expareja de Balmer llamó a la policía e informó que el presunto pirómano quería entregarse, según la denuncia penal.

Posteriormente, Balmer se dirigió a la comisaría estatal y le dijo a un agente que era responsable del incendio.

15 de junio de 2025: Asesinato de una congresista local en Minnesota

Un hombre mató a balazos a la congresista estatal Melissa Hortman y a su esposo el 15 de junio en su residencia en los suburbios de Minneapolis, Minnesota, así como de herir gravemente al senador estatal John Hoffman y a su pareja.

El doble atentado conmocionó a la clase política de todo el país.

La madrugada del sábado, un atacante se dirigió a las casas de los legisladores estatales Hoffman y Hortman. En una foto compartida por las autoridades, aparece disfrazado con un uniforme policial y lo que parece ser una máscara de látex, mientras toca el timbre de una casa.

El sospechoso, Vance Boelter, de 57 años, fue detenido tras dos días de búsqueda.

"Después de una búsqueda de dos días, dos noches sin dormir, las fuerzas del orden han detenido a Vance Boelter" dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en una conferencia de prensa.

Boelter fue acusado de dos cargos de homicidio en segundo grado y dos cargos de intento de homicidio en segundo grado que implican penas máximas de hasta 40 años, según un documento judicial.

El sospechoso huyó a pie tras un intercambio de disparos con la policía cerca de la residencia de Hortman, donde dejó un vehículo.

En el interior se encontró un cuaderno con los nombres de otros legisladores y posibles objetivos.

"Fue motivado políticamente, y claramente había un vínculo con el aborto debido a los grupos que estaban en la lista", dijo la senadora demócrata Amy Klobuchar.

Hortman, de 55 años y madre de dos hijos, fue presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota e hizo del derecho al aborto su gran prioridad.

Donald Trump Estados Unidos

