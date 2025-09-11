Del atentado contra Trump al asesinato de Kirk: la violencia política toma EU

Una expareja de Balmer llamó a la policía e informó que el presunto pirómano quería entregarse, según la denuncia penal.
Posteriormente, Balmer se dirigió a la comisaría estatal y le dijo a un agente que era responsable del incendio.
15 de junio de 2025: Asesinato de una congresista local en Minnesota
Un hombre mató a balazos a la congresista estatal Melissa Hortman y a su esposo el 15 de junio en su residencia en los suburbios de Minneapolis, Minnesota, así como de herir gravemente al senador estatal John Hoffman y a su pareja.
El doble atentado conmocionó a la clase política de todo el país.
La madrugada del sábado, un atacante se dirigió a las casas de los legisladores estatales Hoffman y Hortman. En una foto compartida por las autoridades, aparece disfrazado con un uniforme policial y lo que parece ser una máscara de látex, mientras toca el timbre de una casa.
El sospechoso, Vance Boelter, de 57 años, fue detenido tras dos días de búsqueda.
"Después de una búsqueda de dos días, dos noches sin dormir, las fuerzas del orden han detenido a Vance Boelter" dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en una conferencia de prensa.
Boelter fue acusado de dos cargos de homicidio en segundo grado y dos cargos de intento de homicidio en segundo grado que implican penas máximas de hasta 40 años, según un documento judicial.
El sospechoso huyó a pie tras un intercambio de disparos con la policía cerca de la residencia de Hortman, donde dejó un vehículo.
En el interior se encontró un cuaderno con los nombres de otros legisladores y posibles objetivos.
"Fue motivado políticamente, y claramente había un vínculo con el aborto debido a los grupos que estaban en la lista", dijo la senadora demócrata Amy Klobuchar.
Hortman, de 55 años y madre de dos hijos, fue presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota e hizo del derecho al aborto su gran prioridad.