Internacional

Reino Unido despide a su embajador en EU por sus lazos con Jeffrey Epstein

Peter Mandelson está bajo escrutinio después de que apareció un supuesto mensaje suyo en un libro de felicitaciones de cumpleaños para el criminal sexual.
jue 11 septiembre 2025 07:33 AM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del embajador de Gran Bretaña en los Estados Unidos, Peter Mandelson, después de anunciar un acuerdo comercial con el Reino Unido, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 8 de mayo de 2025.
Mandelson es un veterano político laborista que fue clave para el éxito del partido bajo el mandato del ex primer ministro Tony Blair.

Reino Unido ha destituido a Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos por su relación con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, según informó el jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Mandelson, un veterano político laborista que fue clave para el éxito del partido bajo el mandato del ex primer ministro Tony Blair, se vio sometido a un fuerte escrutinio por su relación con Epstein después de que saliera a la luz un libro de cumpleaños que incluía una carta supuestamente de Mandelson en la que describía a Epstein como "mi mejor amigo".

"A la luz de la información adicional contenida en los correos electrónicos escritos por Peter Mandelson, el primer ministro ha pedido al ministro de Asuntos Exteriores que lo retire como embajador", dijo el Ministerio Británico de Asuntos Exteriores.

"Los correos electrónicos muestran que la profundidad y el alcance de la relación de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein es materialmente diferente de la que se conocía en el momento de su nombramiento".

Una carta de cumpleaños que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, supuestamente escribió al delincuente sexual Jeffrey Epstein hace más de 20 años es vista como presentada por los demócratas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en su cuenta X el 8 de septiembre de 2025.
Casa Blanca aceptaría un análisis grafológico a la carta de Trump a Epstein

El Ministerio dijo que la revelación de la sugerencia de Mandelson de que la primera condena de Epstein era errónea y debía ser impugnada era "nueva información".

