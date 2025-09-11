Reino Unido despide a su embajador en EU por sus lazos con Jeffrey Epstein

Reino Unido ha destituido a Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos por su relación con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, según informó el jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Mandelson, un veterano político laborista que fue clave para el éxito del partido bajo el mandato del ex primer ministro Tony Blair, se vio sometido a un fuerte escrutinio por su relación con Epstein después de que saliera a la luz un libro de cumpleaños que incluía una carta supuestamente de Mandelson en la que describía a Epstein como "mi mejor amigo".