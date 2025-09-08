🚨🚨HERE IT IS: We got Trump’s birthday note to Jeffrey Epstein that the President said doesn’t exist.



Trump talks about a “wonderful secret” the two of them shared. What is he hiding? Release the files! pic.twitter.com/k2Mq8Hu3LY — Oversight Dems (@OversightDems) September 8, 2025

Donald "Trump no hizo este dibujo y no lo firmó", declaró este lunes la portavoz de la Casa Blanca tras la difusión por parte de la oposición demócrata de un mensaje supuestamente dirigido por el presidente estadounidense al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Karoline Leavitt denunció en X "informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata" en torno a la relación entre Donald Trump y el financista ahora fallecido.

The latest piece published by the Wall Street Journal PROVES this entire “Birthday Card” story is false.



As I have said all along, it’s very clear President Trump did not draw this picture, and he did not sign it.



President Trump’s legal team will continue to aggressively… — Karoline Leavitt (@PressSec) September 8, 2025

Las amistades de Epstein con personas ricas y poderosas han alimentado teorías conspirativas de que otros estaban involucrados en sus crímenes, pero nadie más que él y Maxwell han sido acusados de delitos.

Epstein, un acaudalado financiero con conexiones de alto perfil, murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio acusado de tráfico sexual de niñas menores de edad reclutadas para proporcionar masajes sexuales.

De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, el nombre del presidente Donald Trump figuraba entre los cientos de documentos encontrados durante una revisión del Departamento de Justicia de los archivos de Epstein, aunque no se han encontrado pruebas de irregularidades.