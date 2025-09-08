Publicidad

Internacional

Demócratas publican una supuesta carta de cumpleaños de Trump a Epstein

La existencia de la carta, que contiene un dibujo de la silueta de una mujer desnuda, fue rechazada por el presidente.
lun 08 septiembre 2025 04:18 PM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión sobre la libertad religiosa en la educación en el Museo de la Biblia en Washington, DC, el 8 de septiembre de 2025.
Trump se ha enfrentado a las críticas de su base conservadora de seguidores por la decisión del Departamento de Justicia de no divulgar los archivos de su investigación sobre Epstein.

Legisladores demócratas de Estados Unidos publicaron este lunes una supuesta nota de cumpleaños enviada por Donald Trump en 2003 al delincuente sexual Jeffrey Epstein, que contiene un dibujo de la silueta de una mujer desnuda, después de que el presidente negara la existencia de la misiva.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, instancia que investiga la forma en que se llevó adelante una pesquisa criminal sobre el fallecido financista, publicaron la carta en redes sociales después de que fuera entregada por los administradores del patrimonio de Epstein.

Donald "Trump no hizo este dibujo y no lo firmó", declaró este lunes la portavoz de la Casa Blanca tras la difusión por parte de la oposición demócrata de un mensaje supuestamente dirigido por el presidente estadounidense al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Karoline Leavitt denunció en X "informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata" en torno a la relación entre Donald Trump y el financista ahora fallecido.

Las amistades de Epstein con personas ricas y poderosas han alimentado teorías conspirativas de que otros estaban involucrados en sus crímenes, pero nadie más que él y Maxwell han sido acusados de delitos.

Epstein, un acaudalado financiero con conexiones de alto perfil, murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio acusado de tráfico sexual de niñas menores de edad reclutadas para proporcionar masajes sexuales.

De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, el nombre del presidente Donald Trump figuraba entre los cientos de documentos encontrados durante una revisión del Departamento de Justicia de los archivos de Epstein, aunque no se han encontrado pruebas de irregularidades.

La muerte de Epstein ha alimentado innumerables teorías conspirativas, según las cuales fue asesinado para evitar revelaciones vergonzosas sobre figuras de alto perfil.

Trump se ha enfrentado a las críticas de su base conservadora de seguidores y de los demócratas del Congreso por la decisión del Departamento de Justicia de no divulgar los archivos de su investigación sobre Epstein.

En julio, el FBI y el Departamento de Justicia declararon que Epstein se suicidó, no chantajeó a ninguna figura prominente y no mantenía una "lista de clientes”.

El Departamento de Justicia también publicó el mes pasado la transcripción de una entrevista con Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, en la que afirma que Trump tenía una relación amistosa con Epstein, pero que "el presidente nunca fue incorrecto con nadie”.

Trump conoció socialmente a Epstein en la década de 1990 y principios de la de 2000.

Durante el juicio de 2021 de Maxwell, Lawrence Visoski, piloto de larga data del magnate financiero, testificó que el ahora mandatario voló en el avión privado de Epstein en múltiples ocasiones. Trump ha negado haber volado en el avión.

