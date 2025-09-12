La sociedad del cuidado es una herramienta para el desarrollo: ONU Mujeres

Dada la división sexual del trabajo, el trabajo de cuidado no remunerado se encuentra altamente feminizado. Como consecuencia, las mujeres enfrentan aún mayores barreras para participar plenamente de las oportunidades del trabajo remunerado, aumentando además su exclusión de diversos ámbitos de la vida pública.

Del mismo modo, para poder conciliar las responsabilidades asignadas de cuidado con la generación de ingresos, las mujeres han mostrado mayor presencia en los empleos de medio tiempo y en actividades económicas informales.

Es por esta razón que la implementación de sistemas de cuidados en la región puede transformar y movilizar la economía, explica Vaeza.

“El sector del cuidado tiene un triple dividendo. Un dividendo en la familia, ya que el 40% de los hogares en la región están encabezados por madres solteras, quienes son las que más necesitan sistemas de apoyo de cuidado. Entonces, evidentemente, tienen que salir a trabajar son las que más necesitan de un sistema de apoyo de cuidado”, señala.

El segundo dividendo es la creación de empleos relacionados con el sector bien remunerados.

El tercer dividendo es social, pues permite dar atención de calidad a las poblaciones que necesitan más de cuidados: la niñez, las personas con discapacidad y los adultos mayores, uun grupo poblacional en crecimiento en Latinoamérica y el Caribe.