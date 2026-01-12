Las expectativas económicas de Venezuela mejoran tras la caída de Nicolás Maduro

La incertidumbre y la falta de confianza en la política cambiaria hizo que en la semana aumentara el precio de los bienes, tras un dólar en el mercado paralelo que se disparó más del 50% hasta llegar a unos 800 bolívares.
Oliveros explicó que el gobierno estuvo también corto de divisas, y que "no había ingresos prácticamente en dólares e incluso de los que venían en criptomonedas se habían paralizado".
Ya para el fin de semana, el dólar no oficial comenzó a bajar hasta 530 bolívares quizás impulsado por las expectativas generadas por el acuerdo petrolero, señalan analistas.
"Transición"
Expertos advierten, no obstante, de la fragilidad de la economía venezolana.
"Venezuela está al borde de un proceso de hiperinflación. La única solución para conjurar este peligro es mediante una transición política constitucional y pacífica que permita reordenar la economía", afirmó el economista José Guerra.
Explicaron que el corto plazo estará signado justamente por la incertidumbre, por lo que toca monitorear variables económicas claves como tipo de cambio e inflación.
José Manuel Puente, profesor de la Universidad de Oxford, coincide en que una flexibilización mejorará las expectativas y atraerá inversiones norteamericanas y del resto del mundo.
Aunque afirma que no será fácil ya que la industria petrolera requiere de 100,000 millones de dólares al año para reactivarse y que todo dependerá de cómo avancen las negociaciones.
"Al final estamos hablando que todo ello se hará en un escenario de un país tutelado por Estados Unidos", afirmó.