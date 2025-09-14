El apoyo a la extrema derecha se triplica en la provincia más poblada de Alemania

Los conservadores de Merz siguieron siendo el partido más fuerte, con un 34% de los votos, aproximadamente el mismo nivel que hace cinco años. Los socialdemócratas (SPD) bajaron al 22.5% desde el 24.3%, según infratest dimap.

"Observo los resultados de la AfD con gran preocupación. Esto debería hacernos reflexionar porque es un camino que está emergiendo y los demócratas debemos contrarrestarlo", dijo Olaf Lies, primer ministro del SPD del estado de Baja Sajonia a la televisión ARD.

En Renania del Norte-Westfalia vive casi una cuarta parte de la población alemana. Abarca una amplia zona que va desde el Ruhr, el corazón industrial de Alemania en declive que busca dejar de lado la minería del carbón y la producción de acero, hasta ciudades como Colonia y Düsseldorf y amplias regiones rurales.

La votación es una primera prueba para la difícil coalición de Merz con el SPD, que, según los críticos, no está logrando hacer frente a la atonía de la economía y a la preocupación de los votantes por la inmigración.

La lucha contra la inmigración es una prioridad para el partido nacionalista AfD, que quiere extender su atractivo al oeste de Alemania desde sus bastiones del este.

El domingo, una encuesta de fin de semana de INSA situó a los conservadores de Merz en un 25% a nivel nacional, lo que representaba un descenso de un punto y los igualaba con la AfD, mientras que el SPD quedó en tercer lugar con un 14%.

"Es un gran éxito para nosotros", dijo el colíder de la AfD, Tino Chrupalla, en la plataforma de redes sociales X. "Somos un partido del pueblo y todos tenemos una gran responsabilidad con Alemania".

Erste Prognosen rechnen damit, dass die @AfD bei der Kommunalwahl in NRW ihre Stimmen verdreifacht hat. Das ist ein großer Erfolg für uns. Herzlichen Glückwunsch allen alten und neuen Mandatsträgern. Wir sind Volkspartei und tragen alle eine große Verantwortung für Deutschland.… — Tino Chrupalla (@Tino_Chrupalla) September 14, 2025

La AfD se convirtió en el segundo partido más grande de Alemania en las elecciones federales de febrero y recibió el apoyo del multimillonario tecnológico Elon Musk.

La agencia alemana de espionaje nacional clasificó a la AfD como organización de extrema derecha en mayo, aunque esa decisión está congelada a la espera de un recurso judicial.

Las previsiones iniciales en Renania del Norte-Westfalia mostraban fuertes pérdidas para los Verdes y los Demócratas Libres. Los resultados definitivos no se esperan antes del lunes.