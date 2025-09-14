Estados Unidos aviva el debate sobre el perfil del asesino de Charlie Kirk

El sábado, varios medios reportaron sobre la relación de Robinson con su pareja transgénero, encendiendo la ira de los activistas de ultraderecha para quienes la identidad de género es un tema clave.
La influencer conservadora, Laura Loomer, instó el sábado a "designar el movimiento trans como un movimiento terrorista" y el multimillonario Elon Musk posteó en sus redes a favor de prohibir los tratamientos de transición y criticó la ideología de izquierda.
"Delirio trans"
Kirk, quien recibió un disparo en el cuello durante un mitin en una universidad de Utah, fue el fundador del grupo juvenil conservador Turning Point USA y era un duro crítico de los derechos LGBT+, en particular los de las personas transgénero.
En un mensaje en X de agosto, se refirió "al culto a la muerte del delirio trans", poco después de que dos niños fueran asesinados y otros nueve resultaran heridos durante un tiroteo en una iglesia de Minneapolis a manos de un agresor que, de acuerdo con las autoridades, se identificaba como transgénero.
Las provocaciones de Kirk, que se presentaba como cristiano, encendieron el debate.
En un vídeo publicado en 2023 por Right Wing Watch, se ve a Kirk describiendo a las personas transgénero ante una audiencia eclesiástica como "levantar el dedo del medio a Dios".
Un exmiembro del gabinete del expresidente demócrata Joe Biden, Pete Buttigieg, subrayó que no hay "un patrón consistente de la izquierda contra la derecha entre los tiradores" en ataques recientes, mencionando el asesinato de la legisladora demócrata de Minnesota Melissa Hortman y su esposo en junio.
"Tenemos que rechazar a cualquiera que pueda intentar explotar la violencia política", dijo a Buttigieg a NBC.
Turning Point USA anunció que el 21 de septiembre se celebrará un homenaje a Kirk en un estadio cerca de Phoenix, Arizona, al que se espera que asista Trump.