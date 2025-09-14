Estados Unidos aviva el debate sobre el perfil del asesino de Charlie Kirk

Quien convivía con Robinson "era su pareja romántica, un hombre en proceso de transición para convertirse en mujer", declaró este domingo gobernador Spencer Cox al canal CNN.

Agregó que esta persona "no tenía idea de lo que estaba pasando" y ha sido "increíblemente cooperativa" con los investigadores, a diferencia del presunto tirador, quien se niega a dar detalles.

Cox subrayó que los investigadores hasta el momento no han encontrado evidencia de la influencia de la pareja de Robinson en el asesinato.

"Eso es lo que estamos tratando de determinar ahora mismo. Es fácil sacar conclusiones precipitadas (...) pero quiero ser cauteloso", declaró.

Robinson será formalmente imputado el martes.

El gobernador de Utah, quien recibió elogios la semana pasada por instar a los estadounidenses a bajar la tensión política, dio varias entrevistas de televisión este domingo y en una de ellas mencionó que los investigadores creen que Robinson adoptó ideas de izquierda.

"Es evidente que había una ideología izquierdista en este asesino", afirmó Cox. "Personas cercanas a él, miembros de su familia y amigos" dieron tal información a los investigadores.

Desde que se conoció este asesinato, que fue grabado en directo, varias figuras y medios de comunicación conservadores, siguiendo los pasos del presidente Donald Trump, han denunciado la influencia de la "izquierda radical".