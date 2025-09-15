Publicidad

Internacional

Netanyahu quiere que Israel contrarreste el aislamiento internacional por Gaza

El primer ministro israelí dice que es necesario invertir en "operaciones de influencia" en medios de comunicación tradicionales y en redes sociales para lograrlo.
lun 15 septiembre 2025 01:28 PM
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla en el acto de apertura de la mayor delegación bipartidista de legisladores estadounidenses a Israel en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén el lunes 15 de septiembre de 2025.
Netanyahu dijo que Israel se enfrentaba a la amenaza económica de sanciones y otras medidas.

Israel necesita invertir fuertemente en "operaciones de influencia" en los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales para contrarrestar el aislamiento económico derivado de la publicidad negativa en el extranjero, dijo el lunes el primer ministro Benjamin Netanyahu.

En su intervención en una conferencia del ministerio de Finanzas, Netanyahu sostuvo que la inversión extranjera en Israel se había mantenido tras la guerra de 12 días frente Irán debido a que eliminó la amenaza inmediata de un enemigo con armas nucleares.

Pero en un inusual reconocimiento del aislamiento derivado de las críticas internacionales a la guerra en Gaza, dijo que Israel se enfrentaba a la amenaza económica de sanciones y otras medidas.

Culpó del aislamiento a las minorías que en Europa impulsan una "ideología antisionista e islamista extrema", y a países como Qatar, patrocinador de la cadena árabe Al Jazeera, que invierte en dar forma al discurso global a través de las redes sociales.

"Esto conduce a sanciones contra Israel y altera la posición internacional de Israel (...) y conduce a una especie de aislamiento de Israel", dijo Netanyahu. "Podemos salir de este aislamiento, pero debemos invertir fuertemente en contramedidas, en particular en los medios de comunicación y las operaciones de influencia en las redes sociales".

Netanyahu dijo que Israel debería reducir la dependencia de sus industrias del comercio con otros países.

"Podríamos encontrarnos bloqueados (...) en la producción industrial real. Debemos empezar a desarrollar nuestras capacidades para depender más de nosotros mismos", dijo, añadiendo que eso debería incluir también las armas y otros productos de defensa.

En respuesta, el líder de la oposición, Yair Lapid, dijo que el aislamiento internacional era "producto de una política equivocada y fracasada de Netanyahu y su Gobierno".

"Están convirtiendo a Israel en un país del tercer mundo y ni siquiera intentan cambiar la situación", escribió en X. "Israel puede volver a ser exitoso, popular, con una próspera economía del primer mundo".

