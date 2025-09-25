India es el país más afectado por el aumento de la tarifa de la visa H-1B

Esta noticia causó un enorme estupor en India, donde miles de jóvenes cada año son empleados en empresas estadounidenses gracias a este tipo de permiso.

Por ejemplo, una decena caótica ocurrió en un vuelo de Emirates de San Francisco a Dubái. El avión estuvo atascado en la pista durante tres horas mientras los titulares de H-1B se apresuraban a entender si podrían volver a entrar en el país.

Sin embargo, el gobierno estadounidense aclaró el sábado que esta tarifa solo aplicará a nuevos solicitantes.

"Esta es una tarifa única que aplica únicamente a la petición. Solo aplica a visas nuevas, no a renovaciones ni a titulares de visas vigentes", declaró un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

Más de dos tercios de los beneficiados

Estados Unidos otorga cada año 85,000 visas H-1B a través de un sistema de lotería, donde los ciudadanos indios representan alrededor de tres cuartas partes de los beneficiarios. Esto ha sido así desde por lo menos 2010, indica un análisis del Pew Research Center.

La visa H-1B tiene una vigencia máxima de tres años, prorrogable hasta otros tres años, por un período total de admisión de seis años, de acuerdo con la página de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS).

En el año fiscal 2024, 150,647 personas de India contaban con una visa de este tipo, de un total de 219,659 documentos otorgados, de acuerdo con información del Departamento de Estado.