Mexicanos en EU se unen para combatir la estigmatización en su contra

“El nombre de la iniciativa remite al arce (el árbol de maple) como símbolo de fortaleza, resistencia, conocimiento y protección, valores que las comunidades mexicanas y mexicoamericanas encarnan y siguen aprovechando para generar un cambio positivo en un momento en el que nuestra comunidad se encuentra bajo ataque”, indican las organizaciones en un comunicado.

“Los derechos civiles ya no existen”

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha llevado a cabo redadas en varios puntos de reunión de migrantes y ha llevado a cabo detenciones arbitrarias de personas de ascendencia latina, sin importar el estatus migratorio de estas personas.

En muchos de estos casos, los detenidos no tienen permitir acceder a sus abogados, son trasladados de un centro de detención a otro sin previo aviso para ellos, sus familias y su defensa, por lo que se desconoce el paradero de muchos de ellos.

“Los derechos civiles ya no existen para nuestras comunidades, no solo para los los inmigrantes, sino para los latinoamericanos en Estados Unidos”, dijo Jazmín Chávez vicepresidenta de Hispanics in Philatropy, durante una conferencia de prensa.

Mónica Ramírez, presidenta de Justicia para Mujeres Migrantes, denunció que si bien, la práctica de cambiar a los migrantes de centros de detención sin aviso previo ya se implantaba en el pasado, ahora se realiza de manera masiva, lo que dificulta la adecuada defensa de los migrantes detenidos.