Tiroteo en un centro de detención de inmigrantes en Texas deja muertos y heridos

"Supimos que cuatro personas habían recibido tiros y que dos de ellas estaban muertas, incluyendo el tirador", informó a la prensa el jefe de la policía de Dallas, Daniel Comeaux, sin entregar más detalles de cómo se dieron los hechos.

De acuerdo con un reporte previo, la policía de Dallas precisó que "un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un edificio adyacente. Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala. Una víctima falleció en el lugar".

De acuerdo con el director del FBI, Kash Patel, poco antes de las 07:00 locales "un individuo disparó varias balas contra una instalación de ICE en Dallas, Texas, matando a una persona e hiriendo a varias más antes de suicidarse".

La "información preliminar indica que se trata de un posible francotirador", detalló por su parte el director interino de ICE, Todd Lyons, a CNN.

Los medios locales informaron que el tirador era un hombre blanco que se encontraba en la azotea de un edificio y que se suicidó cuando llegaron los agentes del orden. Las identidades de los involucrados no fueron reveladas oficialmente.

"El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra ICE, debe cesar. Rezo por todos los heridos en este ataque y por sus familias", escribió el vicepresidente JD Vance en 𝕏.

Mensajes anti ICE en casquillos

Estados Unidos lleva adelante una severa política contra la migración irregular y en los últimos meses intensificó las detenciones y deportaciones, con redadas del ICE en todo el país que han generado críticas y reclamos de activistas de derechos humanos y políticos de oposición.

"Mientras la investigación continúa, una revisión inicial de las pruebas revela un motivo ideológico detrás de este ataque. Uno de los casquillos recuperados tenía grabada la frase 'ANTI ICE', dijo Patel en una publicación de 𝕏, acompañada de una foto.

Aunque Patel reconoció que, "afortunadamente, ningún agente de las fuerzas del orden resultó herido".

Por su parte, el agente especial del FBI, Joe Rothrock, declaró en una conferencia de prensa que el tiroteo se estaba investigando como un "acto de violencia dirigida".

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que "estos horrendos asesinatos deben servir como una llamada de atención a la extrema izquierda: su discurso sobre el ICE tiene consecuencias"

"Comparar el ICE con la Gestapo nazi, la Policía Secreta y las patrullas de esclavos tiene consecuencias", agregó.

For months, we’ve been warning politicians and the media to tone down their rhetoric about ICE law enforcement before someone was killed.



These horrendous killings must serve as a wake-up call to the far-left that their rhetoric about ICE has consequences. Comparing ICE Day-in… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) September 24, 2025

El lugar del ataque quedó resguardado para llevar a cabo las investigaciones. (Foto: AFP)

¿Qué es el ICE?

Es la principal agencia gubernamental responsable de cumplir la promesa de campaña del presidente Donald Trump de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.

"Este asesinato no frenará nuestro arresto, detención ni deportación de inmigrantes indocumentados. Trabajaremos con ICE y el Departamento de Policía de Dallas para esclarecer la motivación del asesino", aseguró el gobernador de Texas y aliado de Trump, Greg Abbott.

Después de que las redadas de inmigración del ICE en Los Ángeles provocaran disturbios y protestas a principios de este año, Trump envió a la Guardia Nacional y a la Infantería de Marina a esta ciudad californiana.

Otra instalación del ICE en Alvarado, Texas, fue blanco de un ataque en julio que dejó a un policía herido. Diez personas han sido acusadas por su participación en este ataque.

Según una denuncia penal, los agresores, vestidos con ropa militar negra, dispararon fuegos artificiales contra las instalaciones del ICE y pintaron grafitis con insultos.

El incidente de Alvarado ocurrió pocos días antes de que un hombre armado con un rifle abriera fuego en una instalación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en McAllen, Texas.

El hombre de 27 años realizó varios tiros a la entrada de esta oficina de la Patrulla Fronteriza antes de ser abatido. En este hecho, dos policías y un empleado resultaron heridos.