Tony Blair, el exprimer ministro británico que puede ser clave para Gaza

¿Qué dice el plan de Trump sobre el papel de Blair?

El plan de Trump prevé un "directorio de paz" de supervisores internacionales, liderado por el propio Trump y que incluya al exprimer ministro británico Tony Blair en un rol indefinido. Gaza será dirigida transitoriamente por un comité "tecnócrata y apolítico" integrado por palestinos y expertos internacionales, bajo la supervisión del directorio.

Este grupo establecerá el marco y gestionará la financiación para la reurbanización de Gaza hasta que la Autoridad Palestina haya implementado reformas importantes.

De acuerdo con la revista The Economist, este organismo, denominado "Autoridad Internacional de Transición en Gaza", solicitaría un mandato de la ONU para ser reconocido como "la autoridad política y jurídica suprema" durante cinco años, antes de traspasar el control a los palestinos.

En un primer momento, estaría radicado en Egipto, antes de trasladarse a la Franja de Gaza cuando las condiciones de seguridad lo permitan, indicó por su parte la cadena pública BBC.

Yosi Cohen, exjefe del Mosad, declaró el viernes en la radio de la BBC que "le encanta" la idea, calificando a Tony Blair de "persona formidable".

Blair aplaudió este plan "audaz e inteligente”. "Nos ofrece la mejor oportunidad de poner fin a dos años de guerra", declaró en un comunicado.