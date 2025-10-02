Dos muertos y tres heridos en un ataque frente a una sinagoga en Mánchester

La policía, que calificó la acción de "terrorista", confirmó además, en este ataque realizado por un vehículo, y en el que también hubo apuñalamientos, que el sospechoso había muerto, abatido por las fuerzas del orden.

La misma fuente no había podido confirmar antes la muerte del sospechoso ante el temor de que el hombre pudiera llevar "objetos explosivos" consigo, esperando que interviniera un equipo de desactivación.

Poco después, el jefe de la unidad antiterrorista de la policía de Londres, Laurence Taylor, anunció "dos detenciones", añadiendo que su servicio cree conocer la identidad del autor del atentado.

"Por razones de seguridad, no podemos confirmarlo en este momento", señaló.

Stephen Watson, jefe de la policía del Gran Mánchester, anunció más tarde que "cuatro personas permanecen en el hospital con diversas heridas graves".

Las "numerosas personas" presentes en la sinagoga en el momento del ataque fueron inicialmente confinadas dentro del edificio, siendo después evacuadas, añadió la policía.

Antes, la policía había indicado que recibió una llamada alrededor de las 09:30 (02:30 horas, tiempo del centro de México), después de que un testigo viera "un coche embistiendo a personas y a un hombre siendo apuñalado" frente a una sinagoga.

Según los testigos que contactaron a la policía, "un agente de seguridad fue atacado con un cuchillo".

Un importante dispositivo de seguridad fue desplegado en la calle de la sinagoga y miembros de la comunidad judía se reunieron cerca del lugar de culto, algunos para rezar.

Chava Lewin, una testigo del ataque, que vive cerca de la sinagoga, contó a la agencia PA que vio a un hombre "empezar a agredir con un cuchillo a varias personas, para después atacar al agente de seguridad de la sinagoga e intentar entrar a la misma. Alguien bloqueó la puerta, todos estaban muy conmocionados".