Internacional

Dos muertos y tres heridos en un ataque frente a una sinagoga en Mánchester

La policía califica el incidente como un "atentado terrorista". El atacante fue abatido por las autoridades.
jue 02 octubre 2025 11:29 AM
Los policías armados hablan con miembros de la comunidad cerca de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall, al norte de Manchester, el 2 de octubre de 2025, después de un incidente en la sinagoga.
El ataque ocurrió el día de la festividad de Yom Kipur, la más sagrada del judaísmo. Durante esta celebración, los creyentes suelen acudir varias veces a la sinagoga para rezar. (FOTO: PAUL CURRIE/AFP)

Dos personas fueron asesinadas y tres resultaron heridas de gravedad este jueves en un ataque frente a una sinagoga, muy concurrida por la festividad judía de Yom Kipur, en Mánchester, en el norte de Inglaterra.

La policía del Gran Mánchester indicó que "dos personas fueron asesinadas en un incidente grave frente a la sinagoga" de Heaton Park, en el barrio de Crumpsall, al norte de Mánchester.

La policía, que calificó la acción de "terrorista", confirmó además, en este ataque realizado por un vehículo, y en el que también hubo apuñalamientos, que el sospechoso había muerto, abatido por las fuerzas del orden.

La misma fuente no había podido confirmar antes la muerte del sospechoso ante el temor de que el hombre pudiera llevar "objetos explosivos" consigo, esperando que interviniera un equipo de desactivación.

Poco después, el jefe de la unidad antiterrorista de la policía de Londres, Laurence Taylor, anunció "dos detenciones", añadiendo que su servicio cree conocer la identidad del autor del atentado.

"Por razones de seguridad, no podemos confirmarlo en este momento", señaló.

Stephen Watson, jefe de la policía del Gran Mánchester, anunció más tarde que "cuatro personas permanecen en el hospital con diversas heridas graves".

Las "numerosas personas" presentes en la sinagoga en el momento del ataque fueron inicialmente confinadas dentro del edificio, siendo después evacuadas, añadió la policía.

Antes, la policía había indicado que recibió una llamada alrededor de las 09:30 (02:30 horas, tiempo del centro de México), después de que un testigo viera "un coche embistiendo a personas y a un hombre siendo apuñalado" frente a una sinagoga.

Según los testigos que contactaron a la policía, "un agente de seguridad fue atacado con un cuchillo".

Un importante dispositivo de seguridad fue desplegado en la calle de la sinagoga y miembros de la comunidad judía se reunieron cerca del lugar de culto, algunos para rezar.

Chava Lewin, una testigo del ataque, que vive cerca de la sinagoga, contó a la agencia PA que vio a un hombre "empezar a agredir con un cuchillo a varias personas, para después atacar al agente de seguridad de la sinagoga e intentar entrar a la misma. Alguien bloqueó la puerta, todos estaban muy conmocionados".

"Horrorizado"

El primer ministro británico, Keir Starmer, quien se declaró "horrorizado" por este ataque, acortó su presencia en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague para regresar al Reino Unido y presidir una reunión gubernamental de emergencia.

Starmer anunció también, en una breve declaración antes de su partida de Dinamarca, que se están desplegando "medios policiales adicionales" para garantizar la seguridad de las sinagogas en todo Reino Unido.

El rey Carlos III declaró estar "profundamente conmocionado y apenado".

La embajada de Israel en Reino Unido condenó este ataque, calificándolo de "odioso y profundamente perturbador".

La tragedia ocurrió el día de la festividad de Yom Kipur, la más sagrada del judaísmo. Durante esta celebración, los creyentes suelen acudir varias veces a la sinagoga para rezar.

Este ataque ocurre también a pocos días del segundo aniversario del mortal asalto de Hamás en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023, que dejó 1,219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance elaborado por AFP a partir de datos oficiales.

En represalia, el ejército israelí lanzó una amplia ofensiva en la Franja de Gaza que ha causado 66,055 muertos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

La población judía en el Gran Mánchester contaba con alrededor 28,000 personas en 2021, según la organización británica Institute for Jewish Policy Research.

La organización judía Community Security Trust (CST) también denunció en la red social X un "ataque espantoso".

Reino Unido ha experimentado un aumento en el número de incidentes antisemitas en los últimos años.

La CST registró 1,521 incidentes antisemitas durante los primeros seis meses del presente año, lo que representa una disminución en comparación con el récord de 2,019 incidentes registrados en el primer semestre de 2024, después del ataque de Hamás en Israel, el 7 de octubre de 2023 .

El número de incidentes registrados este año es el segundo más alto jamás registrado, según la organización benéfica, que monitorea el antisemitismo en Reino Unido desde 1984.

