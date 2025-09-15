"Estos cárteles de narcotraficantes extremadamente violentos REPRESENTAN UNA AMENAZA para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos", agregó.

El mensaje de Trump es acompañado por un corto video en color en el que se ve una lancha de grandes dimensiones en alta mar, inmóvil, y luego una explosión que la destruye completamente. En el video, que parece ser de vigilancia, se observa al menos una persona dentro de la embarcación.

BE WARNED — IF YOU ARE TRANSPORTING DRUGS THAT CAN KILL AMERICANS, WE ARE HUNTING YOU! The illicit activities by these cartels have wrought DEVASTATING CONSEQUENCES ON AMERICAN COMMUNITIES FOR DECADES, killing millions of American Citizens. NO LONGER. pic.twitter.com/XHTDpWp6h7 — The White House (@WhiteHouse) September 15, 2025

El nuevo ataque se da en un escenario de un gran despliegue militar de Estados Unidos en el sur del Caribe. El sábado se vio a cinco aviones estadounidenses F-35 aterrizar en Puerto Rico, después de que el Gobierno de Trump ordenó que 10 cazas furtivos se unieran a las fuerzas en la región.

Estas fuerzas ya abatieron una lancha, esta en movimiento, hace casi dos semanas, con un balance de 11 muertos, "narcoterroristas" según el mandatario republicano.

"Ninguna fuerza estadounidense resultó dañada en este ataque", aseguró Trump este lunes, tras advertir de nuevo a los narcotraficantes que si insisten en transportar drogas, "LOS CAZAREMOS".

"Una operación militar para amedrentar"

Este despliegue sin precedentes en la región, y los ataques mortíferos sin aparente aviso previo, ha provocado la alarma de países vecinos.

Maduro había asegurado antes del mensaje de Trump que su gobierno está dispuesto a repeler cualquier ataque contra su soberanía.