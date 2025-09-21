Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Internacional

Maduro invita a Trump al diálogo por tensiones en el Caribe

El presidente venezolano llama a su par estadounidense “ a preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio” después de atacar, por lo menos, tres lanchas rápidas.
dom 21 septiembre 2025 05:34 PM
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hace un gesto al final de una conferencia de prensa, días después de decir que Venezuela desplegaría defensas militares, policiales y civiles en 284 ubicaciones de "frente de batalla" en todo el país, en medio de mayores tensiones con los Estados Unidos, en Caracas, Venezuela, el 15 de septiembre de 2025.
Maduro dice que Venezuela es un territorio "libre de producción de drogas" y que apenas un 5% de la droga que se produce en su vecina Colombia intenta ser trasladada por territorio venezolano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó los señalamientos que Estados Unidos hizo en su contra por narcotráfico e invitó a su par estadounidense, Donald Trump, a "preservar la paz con diálogo" en una carta difundida este domingo por el gobierno venezolano.

A través de su cuenta de Telegram, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el envío de una carta dirigida al presidente estadounidense. La funcionaria acompañó su mensaje con tres fotografías del documento, escrito tanto en inglés como en español.

Publicidad

La carta de Maduro fue fechada el 6 de septiembre, cuatro días después de un ataque estadounidense contra un barco que la administración Trump ha afirmado, sin evidencia, transportaba narcotraficantes. El hecho que causó la muerte de 11 personas.

Estados Unidos desplegó ocho buques en el Caribe con el argumento de combatir el tráfico de drogas y hasta la fecha destruyó al menos tres embarcaciones de presuntos narcotraficantes que salieron de Venezuela, dejando 14 fallecidos.

Lee

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento para firmar un memorando para enviar recursos federales a Memphis, Tennessee, para una oleada contra el crimen local, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., 15 de septiembre de 2025.
Trump anuncia tres muertos en nuevo ataque contra lancha de Venezuela El presidente de Estados Unidos dice que los fallecidos eran "narcoterroristas de Venezuela". Se trata del segundo ataque de este tipo contra navíos venezolanos.

La administración estadounidense acusa a Maduro de tener vínculos con el narcotráfico y pide 50 millones de dólares por su captura, pero en la carta Maduro rechaza los señalamientos.

"Es el peor de los fake news que se ha lanzado contra nuestro país para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente", dice Maduro en el texto.

Venezuela denuncia una "amenaza militar" en su contra tras el despliegue de los buques estadounidenses. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, habló de una "guerra no declarada" el viernes.

"Lo invito Presidente a preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio", añade. "Presidente, espero que podamos juntos derrotar estos fake news que llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica".

El mandatario sostuvo que Venezuela es un territorio "libre de producción de drogas" y que apenas un 5% de la droga que se produce en su vecina Colombia intenta ser trasladada por territorio venezolano.

Publicidad

"Un dato muy relevante es que este año ya hemos neutralizado y destruido más del 70% de ese pequeño porcentaje que intentan cruzar por esa extensa frontera, de mas de 2200 kilómetros que tenemos con Colombia", dijo.

Más temprano el domingo, el presidente Trump evitó hacer comentarios sobre la carta, cuando se le presunto sobre el tema. "No quiero decirlo pero veremos qué pasa con Venezuela", expresó el mandatario estadounidense en un video difundido por medios de comunicación en redes sociales.

El Gobierno venezolano, que dice haber desplegado decenas de miles de soldados para luchar contra el narcotráfico y defender el país, ha dicho que ninguna de las personas muertas en el primer ataque pertenecía al Tren de Aragua y que la nave no llevaba drogas.

También ha rechazado las acusaciones de vínculos entre autoridades venezolanas de alto nivel y bandas de narcotraficantes.

Más ataques

El domingo por la mañana, República Dominicana informó de un ataque estadounidense contra un barco que transportaba droga cerca de sus costas.

"A raíz de un golpe militar aéreo de los Estados Unidos contra una lancha rápida de narcoterroristas que transportaba aproximadamente 1.000 kilogramos de presunta cocaína", se incautaron "377 paquetes de la sustancia a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, provincia de Pedernales", dijo Carlos Devers, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Publicidad

Una fuente cercana a la investigación en Santo Domingo destacó que el barco de donde incautaron la droga provenía "sin duda" de Venezuela.

"Esas pacas (paquetes) que yo vi, esos colores, no los había visto como los de Colombia, porque los del Colombia son una paca diferente. Es un saco como con una raya. Estas -las destruidas- tienen muchas rayas", dijo la fuente.

El presidente estadounidense publicó el viernes un nuevo video que, según él, mostraba un ataque estadounidense que mató a tres "narcoterroristas" en un barco que transportaba droga con destino a Estados Unidos.

Sin embargo, no especificó si este ataque era uno de los que ya había mencionado en los últimos días, o si se trataba de uno nuevo

Con información de AFP y Reuters

Tags

Nicolás Maduro

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad