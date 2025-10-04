Trump envía a su yerno a Egipto para negociar la liberación de rehenes en Gaza

El movimiento se produce un día después de que Trump instó a Israel a “cesar de inmediato el bombardeo de Gaza” para permitir los intercambios.

Negociaciones indirectas entre Israel y Hamás

Las delegaciones de Israel y Hamás sostendrán conversaciones indirectas en El Cairo el domingo 5 y el lunes 6 de octubre, mediadas por Egipto. Según Al-Qahera News, medio vinculado a la inteligencia egipcia, el diálogo buscará “organizar las condiciones sobre el terreno para el intercambio de todos los detenidos y presos, de acuerdo con la propuesta de Trump”.

Egipto retoma así un papel clave como mediador regional. El proceso busca materializar la primera fase del plan estadounidense, que plantea la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, así como una reducción gradual de las operaciones militares en Gaza.

Hamás acepta puntos del plan de Trump

Hamás, que controla la Franja de Gaza, aceptó el viernes partes sustanciales del plan impulsado por Trump: el fin de la guerra, la retirada de tropas israelíes y la liberación de rehenes y prisioneros.

El grupo aliado Yihad Islámica Palestina, considerado más radical y también con rehenes bajo su custodia, respaldó la decisión, lo que amplió las expectativas de un avance.

“La reacción de Hamás al plan de Trump representa la posición de las facciones de la resistencia palestina, y la Yihad Islámica participó responsablemente en las consultas que condujeron a esta decisión”, indicó la organización.

El anuncio provocó reacciones optimistas entre líderes internacionales, quienes llamaron al cese de los combates. En Gaza y Cisjordania, la noticia generó esperanza. “Cualquier rayo de esperanza para el pueblo oprimido es una victoria”, dijo Sharif al-Fakhouri, habitante de Hebrón.