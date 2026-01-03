Trump descarta que captura de Maduro sea un mensaje a México, pide acción contra cárteles

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó este sábado que la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa sea un mensaje dirigido a México, pero pidió "hacer algo" contra los cárteles en el país vecino.
Trump anunció este sábado la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas especiales, tras una serie de ataques en Venezuela, y su presentación ante la justicia en Nueva York, donde el mandatario venezolano enfrenta cargos por narcotráfico, terrorismo y contrabando de armas desde 2020.
Actualización: Revelan primera foto de Nicolás Maduro capturado