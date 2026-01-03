Publicidad

Internacional

Trump descarta que captura de Maduro sea un mensaje a México, pide acción contra cárteles

"Somos muy amigos de ella", la presidente Claudia Sheinbaum, añadió. "Es una buena mujer, pero los cárteles controlan México. Ella no controla México", dijo el mandatario de EU.
sáb 03 enero 2026 09:38 AM
México acusa a Estados Unidos de atraer ese flujo de drogas por ser el mayor mercado consumidor en el mundo, además de permitir el paso ilegal de un gran número de armas para el crimen organizado. "Le he pedido muchas veces, ¿quiere que nos encarguemos de los cárteles? y ella me dice, no, no, señor presidente", explicó Trump este sábado. (Foto: Mandel Ngan/AFP.)

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó este sábado que la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa sea un mensaje dirigido a México, pero pidió "hacer algo" contra los cárteles en el país vecino.

Trump anunció este sábado la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas especiales, tras una serie de ataques en Venezuela, y su presentación ante la justicia en Nueva York, donde el mandatario venezolano enfrenta cargos por narcotráfico, terrorismo y contrabando de armas desde 2020.

Actualización: Revelan primera foto de Nicolás Maduro capturado

Preguntado sobre si la operación, que oficialmente se saldó sin ningún estadounidense muerto, era un mensaje también a México, por donde entra la mayor parte de las drogas a Estados Unidos, Trump contestó: "No era esa la intención".

"Somos muy amigos de ella", la presidente Claudia Sheinbaum, añadió.

"Es una buena mujer, pero los cárteles controlan México. Ella no controla México".

México acusa a Estados Unidos de atraer ese flujo de drogas por ser el mayor mercado consumidor en el mundo, además de permitir el paso ilegal de un gran número de armas para el crimen organizado.

"Le he pedido muchas veces, ¿quiere que nos encarguemos de los cárteles? y ella me dice, no, no, señor presidente", explicó.

"Así que tenemos que hacer algo, porque en mi opinión el número real de muertos [por consumo de drogas] es de 300,000 al año", aseveró Trump.

No permitirá que nadie del régimen de Maduro tome el poder

El mandatario de EU, dijo que tras la captura del presidente venezolano, no permitiría que nadie "retomara donde él lo dejó" y que EU estará directamente involucrado en una posible transición.

"Vamos a estar muy involucrados. Y queremos llevar libertad al pueblo", dijo Trump a Fox News en una entrevista telefónica, agregando que la operación de las fuerzas especiales estadounidenses demostraba que Washington "no iba a dejarse intimidar".

Jefe de la ONU preocupado por el "respeto del derecho internacional"

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó el sábado su preocupación por el incumplimiento del derecho internacional en la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, según declaró su portavoz en un comunicado.

La operación estadounidense sienta un precedente peligroso, afirmó Guterres, e instó a todos los actores en Venezuela a participar en un diálogo inclusivo, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.

Tags

Donald Trump Nicolás Maduro Venezuela

