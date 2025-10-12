Emmanuel Macron nombra un nuevo gobierno con técnicos y políticos

Su objetivo es "dar un presupuesto a Francia antes del final del año", escribió en la red social X el primer ministro, quien precisó que los nuevos ministros aceptaron "con total libertad" y "más allá de intereses partidistas".

Lecornu propuso al presidente para su segundo gabinete de 34 miembros "una mezcla de sociedad civil con perfiles experimentados y jóvenes parlamentarios", para "hacer emerger nuevos rostros", indicó su entorno.

Su principal misión será presentar rápidamente unas cuentas para 2026 que recaben una mayoría en la Asamblea (cámara baja) y permitan sanear las arcas públicas, cuyo nivel de deuda alcanzó en junio el 115.6% del PIB.

Pero la incógnita es si logrará superar la censura en el Parlamento, que ya tumbó en menos de un año a sus predecesores: el conservador Michel Barnier y el centrista François Bayrou, cuando intentaban aprobar unos presupuestos.

La ultraderechista Marine Le Pen anunció que presentará una moción de censura el lunes. La oposición de izquierda ya amenazó con tumbar al gobierno, salvo los socialistas que esperarán primero al discurso de política general de Lecornu.

"Un consejo para los recién llegados: No desempaquen sus cajas demasiado rápido", advirtió en X la líder parlamentaria de La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical), Mathilde Panot.

Los socialistas reclaman la suspensión de la reforma de pensiones de 2023, que Macron impuso por decreto. Por ahora, el primer ministro se dijo simplemente abierto al "debate" parlamentario.

Si su gobierno cae, el presidente podría adelantar las elecciones legislativas como en 2024, cuando dejaron una Asamblea sin mayorías y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha. Este último lidera los sondeos.