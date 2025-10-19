Bolivia elige entre dos candidatos de derecha a su próximo presidente

La contienda, una segunda vuelta tras los primeros comicios presidenciales de agosto, enfrenta al senador centrista Rodrigo Paz y al expresidente conservador Jorge "Tuto" Quiroga.

Ambos candidatos se han comprometido a fortalecer las relaciones diplomáticas con Washington —tensas desde 2009— y a buscar el apoyo financiero de Estados Unidos para estabilizar la frágil economía boliviana.

La segunda vuelta entre dos candidatos cercanos a los mercados y de orígenes privilegiados supone un cambio trascendental para Bolivia tras dos décadas de dominio del partido izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por Evo Morales y que supo contar con el respaldo de la mayoría indígena del país.

Para algunos votantes de más edad, los candidatos se asemejan a los de los gobiernos conservadores de la década de 1990, que defendían privatizaciones y las relaciones estrechas con Estados Unidos.

Morales, un dirigente sindical cocalero que asumió el poder en 2006 y fue el primer líder indígena de Bolivia, buscó alianzas con Cuba, Venezuela y Rusia, y nacionalizó la industria del petróleo y el gas.

"Estas elecciones marcan un punto de inflexión político", afirmó Glaeldys González Calanche, analista para los Andes meridionales del International Crisis Group. Independientemente del resultado, "Bolivia se encamina hacia una nueva dirección", añadió.