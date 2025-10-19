Publicidad

Internacional

Israel reanuda los ataques aéreos contra Gaza y suspende la entrada de ayuda

El estado hebreo acusa a Hamás de romper el acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes negociada la semana pasada.
dom 19 octubre 2025 11:36 AM
La gente corre para cubrirse después de un ataque israelí que tuvo como objetivo un edificio en el campo de refugiados palestinos de Bureij en el centro de la Franja de Gaza el 19 de octubre de 2025. La agencia de defensa civil de Gaza dijo que una serie de ataques aéreos israelíes el 19 de octubre mataron al menos a 11 personas en todo el territorio, ya que Israel y Hamas intercambiaron la culpa por violar un alto el fuego.
Israel también acusa a Hamás de atacar a sus tropas en las zonas de la Franja de Gaza donde pueden permanecer estacionados según el acuerdo, una afirmación que los militantes palestinos rechazan. (FOTO: EYAD BABA/AFP)

Israel reanudó los ataques aéreos en la Franja de Gaza el domingo tras acusar al movimiento islamista palestino Hamás de romper el acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes negociada la semana pasada.

"En respuesta a la flagrante violación del acuerdo de alto al fuego más temprano hoy, las FDI (fuerzas militares) comenzaron una serie de ataques contra objetivos terroristas de Hamás en el sur de la Franja de Gaza", afirmó el ejército en un comunicado.

Poco después de este anuncio un responsable de seguridad del Estado hebreo dijo a la AFP que Israel suspendió el domingo el traslado de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza "hasta nuevo aviso debido a la flagrante violación del acuerdo por parte de Hamás", dijo la fuente.

Según los términos del acuerdo, Hamás y sus aliados se comprometieron a liberar a todos los rehenes vivos y muertos en cautiverio que capturaron en su ataque a Israel el 7 de octubre de 2023.

Hasta ahora han liberado a los 20 rehenes sobrevivientes, pero solo han devuelto los restos de 12 de los 28 rehenes que murieron en cautiverio, alegando que tienen dificultades para localizarlos bajo los escombros.

Israel también acusa a Hamás de atacar a sus tropas en las zonas de la Franja de Gaza donde pueden permanecer estacionados según el acuerdo, una afirmación que los militantes palestinos rechazan.

Un oficial militar israelí dijo que un primer ataque el domingo por la mañana fue en respuesta a "al menos tres incidentes en los que Hamás disparó hacia nuestras tropas ubicadas detrás de la Línea Amarilla en las posiciones acordadas", refiriéndose a la línea adonde se retiraron los israelíes según los términos del alto el fuego.

En dos incidentes registrados en Rafah, en el sur de la franja, Hamás supuestamente disparó y lanzó cohetes contra tropas israelíes.

En un incidente separado en Beit Lahia, en el norte, militantes palestinos cruzaron la Línea Amarilla hacia áreas controladas por Israel y fueron "eliminados en un ataque preciso", según el oficial militar.

Hamás, por su parte, negó las acusaciones, dijo que estaba cumpliendo con su parte del acuerdo y acusó a Israel de crear "pretextos" para reanudar la guerra.

Testigos palestinos dijeron a la AFP que hubo enfrentamientos el domingo entre Hamás y un grupo local palestino conocido como Abu Shabab, apoyado por Israel.

