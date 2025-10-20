El cierre del gobierno en EU cumple 20 días sin una solución a la vista

La Cámara de Representantes bajo control republicano ya aprobó una prolongación del gasto presupuestario, teóricamente hasta finales de noviembre, pero en el Senado los republicanos necesitan al menos cinco demócratas para llegar a la mayoría cualificada necesaria (60 de 100 escaños).

Los demócratas quieren abrir ya las negociaciones sobre el gasto sanitario y otros aspectos de los recortes que el gobierno de Donald Trump ha impuesto en las finanzas públicas.

Los republicanos insisten en que primero hay que aprobar esta prolongación del gasto, que no contiene ningún recorte ni añadido, antes de empezar las discusiones de fondo.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo que es probable que el cierre de gobierno termine esta semana. (FOTO: Aaron Schwartz/REUTERS)

El recurso a las "resoluciones continuas", como se conoce en el argot legislativo a este tipo de extensiones presupuestarias, es recurrente desde hace años en el Congreso estadounidense.

En las últimas 13 votaciones, durante el gobierno del demócrata Joe Biden y al inicio del gobierno Trump, hubo acuerdo in extremis y esas resoluciones fueron aprobadas.

El récord de un cierre administrativo tuvo lugar durante el primer mandato de Trump, y duró 34 días.

Nadie cede

"Creo que es probable que el cierre de Schumer termine en algún momento de esta semana", dijo el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, en una entrevista en CNBC, refiriéndose al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.