Las lecciones de la crisis económica argentina: ¿qué hizo bien y mal Milei?

La vida de los argentinos está alterada por el vaivén del mercado financiero, pero la especulación en grande se juega en millonarias operaciones con las que Estados Unidos decidió intervenir a pleno para sostener las chances electorales de Milei, un aliado de Donald Trump.
La consultora británica Capital Economics consideró que pese "al impulso temporal" que le dio a la moneda nacional la intervención de Estados Unidos, "en esencia no cambia el hecho de que está sustancialmente desalineado, estimamos que (el peso) está sobrevaluado en aproximadamente un 30%”.
Desde que se inició la corrida, el 8 de septiembre, tras la derrota del oficialismo en las legislativas de la provincia de Buenos Aires, el peso perdió 7% frente al dólar.
El Fondo Monetario Internacional apuntó que colabora con ambas partes para "apoyar la estabilidad y el crecimiento en Argentina", pero recordó al gobierno la necesidad de acumular reservas.
En abril, el FMI había concedido un nuevo préstamo por 20,000 millones de dólares a Argentina, el mayor deudor del organismo.
El gobierno de Trump se mostró decidido a apoyar a su aliado, a quien prometió esta semana hasta 40,000 millones de dólares en fondos públicos y privados para enfrentar las turbulencias de los mercados siempre que consiga un buen resultado electoral.
"Nos van a salir los dólares por las orejas", vaticinó entonces Milei.