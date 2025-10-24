Las lecciones de la crisis económica argentina: ¿qué hizo bien y mal Milei?

Ajuste fiscal y control de la inflación, con alto costo social

Javier Milei llegó a la presidencia en diciembre de 2023 con la promesa de aplicar una terapia de shock a la economía argentina. La inflación, superior al 200% anual, era el principal enemigo a vencer para el economista libertario.

Para lograrlo, recortó en su primer año casi un tercio del gasto público, con la supresión de varios subsidios y la eliminación de varios ministerios federales.

La inflación descendió rápidamente y se redujo a casi una tercera parte de la tasa previa. En mayo la tasa mensual fue de 1.5%, la más baja desde abril de 2020, en pleno estancamiento de la economía provocado por los confinamientos.

“Lo que uno tiene que considerar en este proceso actual de desinflación mensual es que en realidad se ha acumulado una alta tasa de inflación a lo largo de toda la gestión de Milei, por la emisión que heredó, pero también por decisiones que ha tomado el propio Milei, como la variación del tipo de cambio ni bien asumió en diciembre de 2023, que generó una tensión adicional sobre los precios que hizo que la inflación fuera alta”, dijo Guido Agostinelli, economista y docente de la Universidad de Buenos Aires, en entrevista con CNN en Español.

Sin embargo, su draconiano ajuste fiscal provocó un brusco descenso del crecimiento, del consumo y del empleo.