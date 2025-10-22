El narcotráfico, un reto cada vez más peligroso para Argentina y para Milei

Los cuerpos de las tres fueron hallados enterrados en el patio de una casa en un barrio en la periferia sur de Buenos Aires el 24 de septiembre, cinco días después de su desaparición.

Las tres fueron torturadas y asesinadas durante una transmisión en vivo por redes sociales a un grupo cerrado de 45 usuarios, en lo que las autoridades argentinas creen que fue un castigo por un presunto robo de drogas.

La brutalidad del crimen generó indignación en Argentina y expuso tensiones de clase y de género latentes. El Ministerio de Mujeres y Diversidad de Buenos Aires calificó el hecho como “la expresión más extrema de violencia de género”, mientras que organizaciones de derechos humanos denunciaron los asesinatos como un caso de “narcofemicidio”.

Aunque los asesinatos transmitidos en vivo son inusuales en Argentina, los grupos de narcotráfico en otros países latinoamericanos, como Brasil, los han usado para infundir terror e imponer control.

“Estamos ante la presencia de nuevas cohortes de delincuentes, muy rústicos, que usan la violencia de manera desmesurada, es decir, una violencia que ya no guarda proporción con la finalidad que persiguen”, explicó Esteban Rodríguez Alzueta, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y autor de un libro sobre criminalidad juvenil en Argentina.

“Lo vimos en Rosario hace unos años, y lo estamos viendo ahora en Buenos Aires”.