Lula busca un cuarto mandato en Brasil, ¿cómo le ha ido en los primeros?

Su actual mandato termina a fines de 2026. El líder izquierdista ya ha ganado tres elecciones presidenciales: en 2002, 2006 y 2022.

Lula ya había insinuado más temprano en el año una posible candidatura a la reelección, pero no llegó a hacer un anuncio formal. Sus últimas declaraciones se producen un año antes de los comicios de 2026. Aún no está claro quién será su principal rival.

El expresidente Jair Bolsonaro, que perdió frente a Lula en 2022, no puede presentarse debido a sentencias del tribunal electoral y fue condenado recientemente a más de 27 años de prisión por un supuesto intento de golpe de Estado. Bolsonaro niega haber cometido delito alguno y afirma que se postulará.

Ante la inminente cuarta candidatura presidencial del mandatario, hacemos un balance sobre sus sus gobiernos.

Los primeros dos gobiernos de Lula (2002-2010)

El balance de Lula, de acuerdo con el Barcelona Center of Internacional Affairs (CODAB), entre 2002 y 2010, Brasil experimentó un robusto crecimiento económico acompañado de estabilidad financiera más un avance histórico en el terreno social, con millones de ciudadanos rescatados de la pobreza y llevando a las clases medias trabajadoras con medios para consumir gracias a los programas de providencia del gobierno.

En su agenda reformista confluyeron los ajustes promercado, la consolidación fiscal, las grandes actuaciones de promoción social y apuestas estratégicas, no exentas de controversia, como los biocombustibles y los transgénicos.