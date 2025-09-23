"Tuvimos una buena charla y acordamos reunirnos la próxima semana", dijo Trump. "Parece un hombre muy agradable (...) Al menos durante unos 39 segundos, tuvimos una excelente química. Es una buena señal", agregó.

Cuando el líder republicano comenzó a hablar de Brasil, las cámaras enfocaron a Lula, al parecer sorprendido ante el aviso de sus asesores de que era momento de prestar atención.

Cuando el líder republicano comenzó a hablar de Brasil, las cámaras enfocaron a Lula. (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)

El mandatario estadounidense dijo que que, en ese encuentro fugaz, ambos acordaron reunirse la semana próxima, sin dar más detalles.

Por ahora el gobierno brasileño no confirmó la reunión, aunque Lula siempre se mostró dispuesto. "Queremos negociar (...) y no hay nadie para conversar" al otro lado del teléfono, se había quejado en agosto.

De confirmarse, sería el primer encuentro formal entre ambos líderes.

Bolsonaro sigue en el centro de la disputa

El presidente brasileño abrió este martes la Asamblea General de las Naciones Unidas con un discurso contra la "injerencia en asuntos internos" de su país, en medio de tensiones diplomáticas con Estados Unidos por sus presiones a Brasil en favor del exmandatario Jair Bolsonaro, condenado por golpismo.

Sin nombrar a Trump, a quien otras veces ha llamado "emperador", el izquierdista Lula criticó a nostálgicos de "antiguas hegemonías" y denunció las "medidas unilaterales y arbitrarias" contra las instituciones y la economía de Brasil.